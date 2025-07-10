Звезда 'Бриджертонов' сыграет в продолжении 'Дьявол носит Prada'

Мир моды и кино снова объединяются в одном из самых ожидаемых фильмов — сиквеле "Дьявол носит Prada". К звездному актерскому составу присоединилась Симон Эшли, известная по роли леди Кейт в популярном сериале "Бриджертоны".

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Она появится на экране вместе с такими легендами, как Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Также в фильме появится новый персонаж, которого сыграет Кеннет Брана — он воплотит мужа героини Стрип. Премьера ленты запланирована на 1 мая, отмечает Deadline Hollywood.

Сюжет продолжения разворачивается вокруг Миранды Пристли, редактора глянцевого журнала, которая сталкивается с вызовами цифровой эпохи и борьбой за рекламные бюджеты. Ее бывшая помощница Эмили Чарльтон теперь занимает влиятельную должность в модной индустрии, и между двумя женщинами разворачивается настоящее противостояние.

Ожидается, что в ленте будет больше драмы, конкуренции и закулисных интриг из индустрии высокой моды. Сиквел сохранит атмосферу первой части, но покажет новые реалии мира медиа и стиля.

Симон Эшли

Режиссером фильма снова выступит Дэвид Франкель, а сценарий напишет Алин Брош МакКенна, которая адаптировала первую ленту по мотивам книги Лорен Вайсбергер. Производство уже стартовало, а над лентой работают те же продюсеры, что и над оригиналом, включая обладательницу "Оскара" Венди Файнерман. В фильм возвращается и команда, ответственная за знаковый костюмированный стиль первой части.

Оригинальный "Дьявол носит Prada" 2006 года стал настоящим хитом, собрав более 326 миллионов долларов в мировом прокате. Лента получила две номинации на "Оскар" — за лучшую женскую роль для Мерил Стрип и за костюмы от Патрисии Филд. Учитывая успех первой части, ожидания от сиквела чрезвычайно высоки.

Симон Эшли, которая активно набирает популярность после ролей в "Бриджертонах", "Половом воспитании" и "Русалочке", где она озвучила Индиру, продолжает укреплять свою актерскую карьеру.

Представляют актрису CAA, Independent Talent Group и другие ведущие агентства. Ее появление в "Дьявол носит Prada 2" обещает свежее дыхание в культовую франшизу.

OBOZ.UA ранее сообщал, что уже известна дата выхода второй части фильма "Дьявол носит Prada".

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