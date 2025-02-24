24 февраля: календарь событий и праздников этого дня
Три года назад, 24 февраля 2022, в 3:40 утра Российская Федерация начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Нападение стало результатом длительного наращивания российских войск вдоль украинских границ с Россией и Беларусью, которое началось еще в ноябре 2021 года.
OBOZ.UA напоминает, что 21 февраля Россия признала так называемые "ДНР" и "ЛНР" как террористические образования, что еще больше усложнило ситуацию. Президент России Владимир Путин объявил о "специальной военной операции", заявив о необходимости "демилитаризации и денацификации" Украины, и уже через несколько минут начались ракетные удары по территории Украины.
Российские войска вторглись по разным направлениям — из России, Беларуси и временно оккупированного Крыма. В первые часы вторжения по всей стране начались взрывы, а украинские пограничники зафиксировали атаки в Луганске, Сумах, Харькове, Чернигове, Житомире и других городах. Кроме того, Россия нанесла ракетные удары по военным объектам в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске и других городах Украины. Сразу после вторжения президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и ввел мобилизацию.
Беларусь также активно поддержала Россию в этой агрессии, используя свои приграничные районы для нанесения ракетных ударов по Украине и передислоцируя свою авиацию. Первый этап вторжения отмечался значительными боями за ключевые населенные пункты, в частности Харьков и Чернигов. Российские войска захватили аэропорт Гостомель под Киевом, хотя в дальнейшем потеряли контроль над ним. Кроме того, боевые действия продолжались в направлении юга, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.
В первые дни войны украинские силы активно сопротивлялись и нанесли значительные потери российским войскам. В течение нескольких дней войны Россия понесла значительные потери в технике и личном составе. Это стало неожиданным для Кремля, поскольку на ожидаемый скорый прогресс и легкую победу не было счетов. В то же время, Украина получила поддержку от международного сообщества в виде санкций против России и военной помощи.
С первых дней полномасштабного вторжения украинцы проявили сплоченность и силу, что еще больше усугубило продвижение российских войск.
Исторические события 24 февраля
- 1457 - первое письменное упоминание о селе Репинно на территории Закарпатской области.
- 1582 - Григорий XIII подписал папскую буллу Inter gravissimas о реформировании юлианского календаря и введении григорианского.
- 1656 – священники РПЦ приказали креститься тремя пальцами.
- 1768 - договор между Россией и Польшей о диссидентском вопросе. Православным и протестантам гарантировали свободу вероисповедания.
- 1807 - Папа Римский Пий VII подписал буллу о восстановлении Галицкой митрополии. Митрополитом утвержден Антоний Ангелович.
- 1919 - правительства Украины и Польши подписали соглашение о перемирии.
- 1985 – последние выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик СССР, а также в местные Советы народных депутатов.
- 1992 - Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бангладеш.
- 2011 – киевское "Динамо" на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского победило "Бешикташ" со счетом 4:0, что позволило команде пройти в 1/8 финала Лига Европы УЕФА.
Религиозные праздники 24 февраля
Верующие сегодня отмечают "Обретение" – первое и второе Обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Сегодня, 24 февраля, в православной церкви чтится память первого и второго обретения честной главы святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. После усекновения главы святого Иоанна, Саломея передала ее Иродии, издевавшейся над телом святого. Ученики Иоанна похоронили его тело в Самарии, а голову нашла благочестивая женщина Иоанна, похоронив ее на Елеонской горе. Много лет спустя один пустынножитель нашел голову святого Иоанна, а после его смерти ее закопали снова. Позже, во времена императора Константина Великого, два монаха нашли голову и передали ее гончару из Эмесы, который хранил ее как величайшее сокровище. В 453 году, по явлению, голова была найдена в пещере монастыря в Эмесе и перенесена в церковь в Эдессе.
Также сегодня начинается Масленица.
Международные праздники 24 февраля
- Всемирный день информационной архитектуры.
- Международный День барменов.
Именинники 24 февраля
Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян, Матрона.
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