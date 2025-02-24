Топ-6 белковых наказок для бутербродов: вкусно и не вредит фигуре

Бутерброд – это универсальное блюдо, которое отлично подходит к завтраку, или же перекусу. В зависимости от того, что находится на куске хлеба, меняется вкус блюда и впечатление о нем.

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Нутрициолог с ником yuliia tkachyk в Instagram представила отличную подборку из белковых намазок для будербродов. Они не только разнообразят рацион, но и станут отличным помощником в моменты, когда на приготовление полноценного завтрака совсем не хватает времени.

Намазка из нута

Ингредиенты

Нут отварной – 200 гр.

Фета – 50 гр.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Тмин – ½ ч.л.

Чеснок – 1 зуб.

Соль

Перец

Зелень

Способ приготовления

1. Все ингредиенты взбиваем в блендере до однородности.

2. Плотность регулируем водой.

3. Перед подачей украшаем зеленью.

Кремовая намазка из белой фасоли и плавленого сыра

Ингредиенты

Отварная белая фасоль – 200 гр.

Плавленый сырок – 50 гр.

Сок лимона – 1 ч.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Паприка – ½ ч.л.

Соль

Перец

Укроп или петрушка

Способ приготовления

1. Все ингредиенты взбиваем в блендере до однородности.

2. Плотность регулируем водой или маслом.

3. Перед подачей украшаем зеленью.

Намазка из тунца и сыра

Ингредиенты

Тунец в в\с – 1 банка

Крем-сыр– 50 гр.

Сок лимона – 1 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Корнишон – 1 шт.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Тунец размять вилкой.

2. Добавить крем-сыр, мелко нарезанный корнишон и остальные ингредиенты.

3. Тщательно перемешать.

Намазка из яиц и авокадо

Ингредиенты

Яйца вареные – 2 шт.

Спелый авокадо – ½ шт.

Горчица – 1 ч.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Яйца и авокадо размять вилкой.

2. Добавить остальные ингредиенты и тщательно перемешать.

Сырно-зеленая намазка

Ингредиенты

Кисломолочный творог 5% – 150 гр.

Греческий йогурт – 50 гр.

Зелень – 1 пучок

Чеснок – 1 зуб.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Все ингредиенты перебить блендером до однородности.

2. Присыпать зеленью перед подачей.

Куриная намазка с орехами

Ингредиенты

Вареная куриная грудка – 150 гр.

Йогурт греческий – 30 гр.

Грецкие орехи – 10 гр

Сок лимона – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Все ингредиенты взбить в блендере до кремовой консистенции.

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