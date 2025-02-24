Топ-6 белковых наказок для бутербродов: вкусно и не вредит фигуре
Бутерброд – это универсальное блюдо, которое отлично подходит к завтраку, или же перекусу. В зависимости от того, что находится на куске хлеба, меняется вкус блюда и впечатление о нем.
Нутрициолог с ником yuliia tkachyk в Instagram представила отличную подборку из белковых намазок для будербродов. Они не только разнообразят рацион, но и станут отличным помощником в моменты, когда на приготовление полноценного завтрака совсем не хватает времени.
Намазка из нута
Ингредиенты
- Нут отварной – 200 гр.
- Фета – 50 гр.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Тмин – ½ ч.л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль
- Перец
- Зелень
Способ приготовления
1. Все ингредиенты взбиваем в блендере до однородности.
2. Плотность регулируем водой.
3. Перед подачей украшаем зеленью.
Кремовая намазка из белой фасоли и плавленого сыра
Ингредиенты
- Отварная белая фасоль – 200 гр.
- Плавленый сырок – 50 гр.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Паприка – ½ ч.л.
- Соль
- Перец
- Укроп или петрушка
Способ приготовления
1. Все ингредиенты взбиваем в блендере до однородности.
2. Плотность регулируем водой или маслом.
3. Перед подачей украшаем зеленью.
Намазка из тунца и сыра
Ингредиенты
- Тунец в в\с – 1 банка
- Крем-сыр– 50 гр.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Корнишон – 1 шт.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Тунец размять вилкой.
2. Добавить крем-сыр, мелко нарезанный корнишон и остальные ингредиенты.
3. Тщательно перемешать.
Намазка из яиц и авокадо
Ингредиенты
- Яйца вареные – 2 шт.
- Спелый авокадо – ½ шт.
- Горчица – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Яйца и авокадо размять вилкой.
2. Добавить остальные ингредиенты и тщательно перемешать.
Сырно-зеленая намазка
Ингредиенты
- Кисломолочный творог 5% – 150 гр.
- Греческий йогурт – 50 гр.
- Зелень – 1 пучок
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Все ингредиенты перебить блендером до однородности.
2. Присыпать зеленью перед подачей.
Куриная намазка с орехами
Ингредиенты
- Вареная куриная грудка – 150 гр.
- Йогурт греческий – 30 гр.
- Грецкие орехи – 10 гр
- Сок лимона – 1 ч.л.
Способ приготовления
1.Все ингредиенты взбить в блендере до кремовой консистенции.
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