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Топ-6 белковых наказок для бутербродов: вкусно и не вредит фигуре

Эрика Ильина
NewsLife
3 минуты
357
Топ-6 белковых наказок для бутербродов: вкусно и не вредит фигуре

Бутерброд – это универсальное блюдо, которое отлично подходит к завтраку, или же перекусу. В зависимости от того, что находится на куске хлеба, меняется вкус блюда и впечатление о нем.

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Нутрициолог с ником yuliia tkachyk в Instagram представила отличную подборку из белковых намазок для будербродов. Они не только разнообразят рацион, но и станут отличным помощником в моменты, когда на приготовление полноценного завтрака совсем не хватает времени.

Топ-6 белковых наказок для бутербродов: вкусно и не вредит фигуре

Намазка из нута

Топ-6 белковых наказок для бутербродов: вкусно и не вредит фигуре

Ингредиенты

  • Нут отварной – 200 гр.
  • Фета – 50 гр.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Тмин – ½ ч.л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль
  • Перец
  • Зелень

Способ приготовления

1. Все ингредиенты взбиваем в блендере до однородности.

2. Плотность регулируем водой.

3. Перед подачей украшаем зеленью.

Кремовая намазка из белой фасоли и плавленого сыра

Топ-6 белковых наказок для бутербродов: вкусно и не вредит фигуре

Ингредиенты

  • Отварная белая фасоль – 200 гр.
  • Плавленый сырок – 50 гр.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Паприка – ½ ч.л.
  • Соль
  • Перец
  • Укроп или петрушка

Способ приготовления

1. Все ингредиенты взбиваем в блендере до однородности.

2. Плотность регулируем водой или маслом.

3. Перед подачей украшаем зеленью.

Намазка из тунца и сыра

Топ-6 белковых наказок для бутербродов: вкусно и не вредит фигуре

Ингредиенты

  • Тунец в в\с – 1 банка
  • Крем-сыр– 50 гр.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Корнишон – 1 шт.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Тунец размять вилкой.

2. Добавить крем-сыр, мелко нарезанный корнишон и остальные ингредиенты.

3. Тщательно перемешать.

Намазка из яиц и авокадо

Топ-6 белковых наказок для бутербродов: вкусно и не вредит фигуре

Ингредиенты

  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Спелый авокадо – ½ шт.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Яйца и авокадо размять вилкой.

2. Добавить остальные ингредиенты и тщательно перемешать.

Сырно-зеленая намазка

Топ-6 белковых наказок для бутербродов: вкусно и не вредит фигуре

Ингредиенты

  • Кисломолочный творог 5% – 150 гр.
  • Греческий йогурт – 50 гр.
  • Зелень – 1 пучок
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Все ингредиенты перебить блендером до однородности.

2. Присыпать зеленью перед подачей.

Куриная намазка с орехами

Топ-6 белковых наказок для бутербродов: вкусно и не вредит фигуре

Ингредиенты

  • Вареная куриная грудка – 150 гр.
  • Йогурт греческий – 30 гр.
  • Грецкие орехи – 10 гр
  • Сок лимона – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Все ингредиенты взбить в блендере до кремовой консистенции.

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