Как хранить морковь, чтобы она не вяла: проверенный способ
Морковь часто хранят в нижней части холодильника в ящике для фруктов и овощей, но действительно есть лучший способ, чтобы она оставалась свежей гораздо дольше.
Хранить морковь может быть сложно, поскольку она естественным образом со временем теряет влагу, особенно когда она находится в сухом контейнере. Для того чтобы этого не произошло, можно использовать старый проверенный способ - хранение моркови в банке, пишет OBOZ.UA.
Этот метод поможет сохранить ее увлажненной, а также защитить от холодного, сухого воздуха в холодильнике, который часто приводит к порче моркови.
Хранение моркови в банке также защитит ее от газа этилена, природного растительного гормона, выделяющего определенную пищу, которая может привести к порче овощей раньше времени.
Как хранить морковь в банке
Для начала нужно промыть морковь под холодной водой и очистить ее от кожуры. Затем острым ножом нарежьте ее на меньшие кусочки, чтобы они поместились в банку с крышкой или герметичным контейнером.
Залейте морковь водой, накройте крышкой и храните на средней полке холодильника.
Попытайтесь менять банку с водой каждые два-три дня, но если вы забыли, понюхайте ее, чтобы проверить, не испортилась ли она.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно хранить морковь, чтобы она не портилась.
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