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Любимые блины "с дырочками": идеальный рецепт на Масленицу

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
135
Любимые блины 'с дырочками': идеальный рецепт на Масленицу

Вскоре наступит Масленица, и миллионы хозяек примутся за приготовление традиционного блюда для этого праздника. Речь идет о блинах, которые можно подавать к завтраку, или в качестве основного блюда.

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Фудблогер Валентина Кущ в Instagram рассказала, как приготовить блины, чтобы были "с дырочками". Этот рецепт станет просто идеальным и придаст празднику колорит.

Любимые блины "с дырочками": идеальный рецепт на Масленицу

Ингредиенты

  • Кефир жирный – 400 мл.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Мука – 250 гр.
  • Молоко – 250 мл.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соль

Способ приготовления

1. К кефиру добавляем сахар, соль и соду. Перемешиваем.

2. Добавляем яйца и муку. Перемешиваем.

Любимые блины "с дырочками": идеальный рецепт на Масленицу

3. Заливаем очень горячее молоко с растительным маслом. Перемешиваем.

Любимые блины "с дырочками": идеальный рецепт на Масленицу

4. Жарим на очень горячей сковороде, смазанном маслом. Тесто будет пениться и немного расти, а еще будут появляться пузырьки.

5. Жарить нужно на нагреве выше среднего. Так в блинах появится больше дырочек.

Любимые блины "с дырочками": идеальный рецепт на Масленицу

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал рецепт блинов "Креп Сюзетт" на Масленицу-2025.