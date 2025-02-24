Любимые блины "с дырочками": идеальный рецепт на Масленицу
Вскоре наступит Масленица, и миллионы хозяек примутся за приготовление традиционного блюда для этого праздника. Речь идет о блинах, которые можно подавать к завтраку, или в качестве основного блюда.
Фудблогер Валентина Кущ в Instagram рассказала, как приготовить блины, чтобы были "с дырочками". Этот рецепт станет просто идеальным и придаст празднику колорит.
Ингредиенты
- Кефир жирный – 400 мл.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
- Сода – 1 ч.л.
- Мука – 250 гр.
- Молоко – 250 мл.
- Масло растительное – 50 мл.
- Соль
Способ приготовления
1. К кефиру добавляем сахар, соль и соду. Перемешиваем.
2. Добавляем яйца и муку. Перемешиваем.
3. Заливаем очень горячее молоко с растительным маслом. Перемешиваем.
4. Жарим на очень горячей сковороде, смазанном маслом. Тесто будет пениться и немного расти, а еще будут появляться пузырьки.
5. Жарить нужно на нагреве выше среднего. Так в блинах появится больше дырочек.
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