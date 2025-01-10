А вы заметили? Во втором сезоне 'Игры в кальмара' нашли киноляп

Второй сезон сериала Netflix " Игра в кальмара " бьет все рекорды по просмотрам. Конечно, внимание к шоу так велико, что фанаты не могли не заметить в нем и некоторые ошибки и ляпы.

Видео дня

Так, как пишет издание Games Radar, в одном из самых напряженных эпизодов можно заметить человека, не имеющего отношения к сюжету шоу. Предупреждение: далее в тексте последуют спойлеры.

Речь идет о финальной серии, где происходит развязка. Ляп заметили в сцене, где Ги Хун и другие игроки, включая переодетого фронтмена, пытаются разрушить игру изнутри. Действие происходит в помещении, где живут игроки. Все они одеты в зеленые спортивные костюмы, а персонал игры – в малиновые комбинезоны. Вдруг среди них появляется оператор с камерой. Этот план проскакивает на 22-й минуте серии.

Впрочем, такие ляпы не редкость для больших шоу и фильмов. Так в последнем сезоне "Игры престолов" на столе средневекового замка зрители заметили бумажный стакан популярной сети кофеен. Один и тот же ляп случился "Гладиатором" и "Троей" – оба фильма рассказывают об античных временах, однако в одном из кадров в небе над сценой пролетает современный самолет.

Как известно, "Игра в кальмара" не задумывалась как сериал на несколько сезонов, однако после грандиозного успеха шоу было принято решение продолжить его. Так, по сюжету второй части победитель смертельной игры Ги Хун решает отказаться от переезда в США к дочери и возвращается в игру, чтобы положить ей конец.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, сериал получит еще одну часть – третий сезон "Игры в кальмара" выйдет уже в этом году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.