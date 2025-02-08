Apple обновит шесть гаджетов в 2025 году после долгого перерыва
2025 год обещает быть достаточно насыщенным для поклонников Apple, ведь компания планирует обновить ряд своих популярных гаджетов. Согласно инсайдерской информации и прогнозам аналитиков, обновления получат iPhone SE, AirTag, HomePod mini, AirPods Pro и Apple Watch SE. Развитие программного обеспечения, а также интеграция с новыми технологиями, такими как искусственный интеллект, дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR), станут одним из главных направлений Apple.
В сети обнародовали данные о шести важнейших обновлениях компании. Однако следует помнить, что эта информация основывается на слухах и прогнозах, поэтому некоторые характеристики и сроки выхода могут быть изменены.
iPhone SE 4
- Последнее обновление: март 2022 года.
Ожидается, что iPhone SE 4 получит значительные изменения, в том числе дизайн, подобный iPhone 14, включая 6,1-дюймовый OLED-дисплей, Face ID и порт USB-C. Он будет оснащен чипом A18 и будет иметь 8 ГБ оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence. Также ожидается первый модем 5G собственной разработки Apple. Запуск iPhone SE 4 намечен на март 2025 года.
AirTag 2
- Последнее обновление: апрель 2021 года.
AirTag второго поколения получит улучшенный чип Ultra Wideband, который увеличит дальность отслеживания в три раза. Ожидается лучшая интеграция с Vision Pro. По предварительным оценкам аналитиков, AirTag 2 будет обладать улучшенными функциями конфиденциальности и безопасности.
По словам эксперта Марка Гурмана, AirTag 2 ожидается в середине 2025 года.
HomePod mini 2
- Последнее обновление: ноябрь 2020 года.
HomePod mini 2 – это второе поколение компактной смарт-колонки от Apple, которая выйдет на рынок в 2025 году.
Эта версия, вероятно, получит несколько усовершенствований, в частности:
- улучшенное качество звука;
- лучшее интегрирование с экосистемой Apple;
- улучшение Siri – Apple может включить улучшенное распознавание голоса, более точную обработку команд, а также добавить новые функции для управления другими умными устройствами в доме;
- больше возможностей для разумного дома;
- улучшенное подключение;
- обновленный дизайн;
- лучшая автономность и энергоэффективность.
AirPods Pro 3
- Последнее обновление: сентябрь 2022 года.
Apple регулярно добавляет программные обновления к AirPods Pro, однако ключевые изменения происходят примерно раз в три года. AirPods Pro 3 получат ощутимые улучшения: новый чип H3, обновленный дизайн, более развитое шумопоглощение. Вероятно, будет добавлен датчик для отслеживания сердечного ритма. Выход AirPods Pro 3 ожидается в сентябре 2025 года.
Apple Watch SE 3
- Последнее обновление: сентябрь 2022 года.
Бюджетная версия Apple Watch также получит обновление в 2025 году. Apple Watch SE третьего поколения получит более мощный процессор. Возможно, будет модернизирован дизайн и добавлены несколько новых датчиков для отслеживания здоровья. Релиз Apple Watch SE 3 запланирован на конец лета или начало осени вместе с флагманскими Apple Watch.
Новый Apple TV 4K
- Последнее обновление: ноябрь 2022 года.
Apple TV 4K – популярное устройство для потокового просмотра видео и других развлечений. Согласно слухам и прогнозам, в 2025 году нас может ожидать выход нового Apple TV 4K четвертого поколения.
Чего ждать от нового Apple TV 4K:
- чип серии A, возможно, A16 или более новый, что обеспечит лучшую производительность и скорость работы устройства для воспроизведения видео в формате 4K HDR и запуска игр;
- поддержка Wi-Fi 6E, что обеспечит более быстрое и стабильное подключение к беспроводной сети;
- возможность встроенной камеры FaceTime;
- улучшенный звук;
- новый дизайн.
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