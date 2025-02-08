Наиболее рассеянные знаки зодиака: эти люди невнимательны и забывчивы

Астрологи выделяют два знака зодиака, которые могут забывать о важном из-за своей рассеянности. Это Близнецы и Рыбы.

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Представители этих знаков часто растеряны и забывчивы, пишет Meteoprog. Больше о них читайте в гороскопе.

Близнецы

Как правило, у Близнецов хорошая память. Однако они склонны забивать голову пустяками, поскольку хотят знать все и обо всем. В результате эти люди могут ощущать растерянность. Близнецам все интересно, они собирают сплетни, а потом теряются и не могут отделить правду от выдумки.

Также представители этого знака часто отвлекаются, потому что стремятся успеть сделать все. Близнецы склонны забыть то, что говорили или обещали. Этим людям редко доверяют, они ведь могут раскрыть чью-то тайну и тут же о ней забыть.

Рыбы

Рыбы склонны "летать в облаках". Они мечтательны и думают обо всем мире. Поэтому они часто опаздывают на работу или встречи и не успевают выполнять свои обязанности. В работе они могут быть ответственными, однако мелочи часто их отвлекают.

Представители этого знака забывчивы и невнимательны. Рыбы часто теряют вещи, не закрывают дверь и даже не перекрывают воду. По этой причине у них могут произойти катастрофы. Именно поэтому многие пытаются избегать общения с ними.