Apple выпустила новую программу Invites: что это и как работает

Компания Apple объявила о выпуске новой программы Invites, позволяющей создавать уникальные приглашения на iPhone.

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Это последнее обновление программного обеспечения позволяет создавать уникальные и полностью интерактивные приглашения на iPhone, которые можно легко отправить друзьям и семье. При этом Invites не просто информирует людей о грядущих событиях, пишет OBOZ.UA.

Как только приглашение будет отправлено, вы сможете увидеть, кто ответил. Программа также создает общий фотоальбом, в который каждый может добавлять фотографии с вечеринки. Там же можно увидеть, какой будет погода во время мероприятия, проверить указания относительно заведения, в котором вы будете находиться, также в программе создавать общие списки воспроизведения, чтобы удовлетворить любой музыкальный вкус.

В Apple уточнили, что организаторы будут иметь полный контроль над своими приглашениями: они могут легко просматривать свои события и управлять ими, делиться приглашениями по ссылке, просматривать ответы и выбирать детали, которые они хотят включить в предварительный просмотр, например фон события или домашний адрес.

Обновление даже работает с Apple Intelligence, позволяющим легко создавать уникальные иллюстрации с помощью нового программного обеспечения Apple Image Playground.

Теперь приложение Invite уже доступно бесплатно в App Store.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что Apple может представить iPhone SE 4 уже на этой неделе.

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