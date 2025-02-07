Баффи – истребительница вампиров: Hulu планирует снять сиквел легендарного сериала

Hulu работает над продолжением легендарного сериала "Баффи — истребительница вампиров". В проекте примет участие Сара Мишель Геллар, сыгравшая главную роль в главном проекте. Однако, ее персонаж не будет центральным в новой истории.

Видео дня

Какой будет новая "Баффи" рассказывает OBOZ. UA.

Сценарий и режиссер

Сценарий нового сериала напишут Нора и Лилла Цукерман, известные по работам над "Poker Face" и "Fringe". Режиссером будет обладательница "Оскара" Хлоя Чжао ("Страна кочевников", "Вечные"). Проект описывается как "следующая глава в истории Баффи", но детали сюжета пока держатся в секрете.

Что известно о сюжете?

Согласно источникам, новая "Баффи" сосредоточится на более молодой Истребительнице. Хотя в оригинальной вселенной одновременно может существовать только одна Истребительница, финал сериала изменил это правило, пробудив сотни потенциальных преемниц. Это открывает простор для новых историй и персонажей.

Что думает о новом проекте Сара Мишель Геллар?

Геллар, которая сейчас снимается в сериале "Декстер: Новая кровь", ранее неоднократно заявляла, что не заинтересована в перезагрузке "Баффи". Однако в декабрьском интервью на "Шоу Дрю Бэрримор" актриса изменила свою позицию. Она отметила, что примеры успешных сиквелов, таких как "Секс в большом городе" и "Декстер", заставили ее задуматься о возможности вернуться к роли Баффи.

История перезапусков "Баффи"

Это не первая попытка перезапустить "Баффи". В 2018 году 20th Television работала над этой идеей с участием создателя оригинального сериала Джосса Уидона и сценаристки Моники Овусу-Брин. Однако проект так и не вышел за рамки разработки.

Уидон, который позже был обвинен в жестоком обращении с актерами на съемках "Баффи", "Ангела" и "Лиги справедливости", не участвует в новом проекте Hulu.

Кто продюсирует новый проект?

Исполнительными продюсерами "новой Баффи" станут Нора и Лилла Цукерман, Хлоя Чжао, Сара Мишель Геллар, а также Гэйл Берман, Фрэн и Кац Кудзуи из Suite B и Долли Партон из компании Sandollar.

Ранее OBOZ. UA рассказывал о 5 худших фильмах от Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.