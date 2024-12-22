Более 58 метров: где проехаться на самом длинном в мире трамвае

В Германии курсирует рекордное транспортное средство - самый длинный в мире трамвай. Его длина составляет более 58 метров, что позволяет вместить до 368 пассажиров.

Видео дня

Трамвай, оснащенный кондиционером и способный достигать скорости 80 км/ч, стал важным этапом развития городского транспорта. Этот трамвай является частью обширной программы обновления транспортной инфраструктуры на юго-западе Германии.

Самый длинный трамвай обслуживает маршрут, соединяющий три города - Мангейм, Людвигсхафен и Гейдельберг. Это позволяет обеспечить комфортное и быстрое движение пассажиров между городами и в пределах городского транспорта. Транспортное средство, изготовленное чешской компанией Škoda Group, стало важной частью этой региональной транспортной сети.

Трамвай, длина которого достигает 58,61 метра, также имеет ряд других преимуществ. Помимо кондиционирования воздуха он способен двигаться с максимальной скоростью 80 км/ч, что позволяет эффективно использовать его для междугородних путешествий. Благодаря таким характеристикам этот трамвай может значительно уменьшить нагрузку на другие виды транспорта.

Этот рекорд не первый для региона Рейн-Неккар. В 1960-х годах здесь уже появился трамвай протяженностью 38,55 метра, что в то время также было самым большим в мире. Поэтому новое достижение является частью продолжающейся традиции инноваций в транспортном секторе Германии.

До этого самым большим трамваем мира было 9-секционное транспортное средство в Будапеште, которое имело длину 55,9 метра. Этот трамвай, запущенный в 2016 году, держал рекорд до появления нового немецкого транспорта, на несколько метров превышающего предыдущее достижение.

Что известно о самом длинном в мире трамвае

Skoda ForCity Smart 38T имеет длину почти 58,61 метра и может вместить до 368 пассажиров.

Этот трамвай может развивать скорость до 80 км/ч. У него шесть вагонов. За один рейс может перевезти в 6 раз больше пассажиров, чем обычные трамваи.

Как и все трамваи, этот гигант работает на электричестве, что делает его экологически чистым видом транспорта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о канатной дороге, получившей титул самой крутой в мире.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.