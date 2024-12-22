УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Более 58 метров: где проехаться на самом длинном в мире трамвае

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
171
Более 58 метров: где проехаться на самом длинном в мире трамвае

В Германии курсирует рекордное транспортное средство - самый длинный в мире трамвай. Его длина составляет более 58 метров, что позволяет вместить до 368 пассажиров.

Видео дня

Трамвай, оснащенный кондиционером и способный достигать скорости 80 км/ч, стал важным этапом развития городского транспорта. Этот трамвай является частью обширной программы обновления транспортной инфраструктуры на юго-западе Германии.

Самый длинный трамвай обслуживает маршрут, соединяющий три города - Мангейм, Людвигсхафен и Гейдельберг. Это позволяет обеспечить комфортное и быстрое движение пассажиров между городами и в пределах городского транспорта. Транспортное средство, изготовленное чешской компанией Škoda Group, стало важной частью этой региональной транспортной сети.

Более 58 метров: где проехаться на самом длинном в мире трамвае

Трамвай, длина которого достигает 58,61 метра, также имеет ряд других преимуществ. Помимо кондиционирования воздуха он способен двигаться с максимальной скоростью 80 км/ч, что позволяет эффективно использовать его для междугородних путешествий. Благодаря таким характеристикам этот трамвай может значительно уменьшить нагрузку на другие виды транспорта.

Этот рекорд не первый для региона Рейн-Неккар. В 1960-х годах здесь уже появился трамвай протяженностью 38,55 метра, что в то время также было самым большим в мире. Поэтому новое достижение является частью продолжающейся традиции инноваций в транспортном секторе Германии.

До этого самым большим трамваем мира было 9-секционное транспортное средство в Будапеште, которое имело длину 55,9 метра. Этот трамвай, запущенный в 2016 году, держал рекорд до появления нового немецкого транспорта, на несколько метров превышающего предыдущее достижение.

Что известно о самом длинном в мире трамвае

Skoda ForCity Smart 38T имеет длину почти 58,61 метра и может вместить до 368 пассажиров.

Более 58 метров: где проехаться на самом длинном в мире трамвае

Этот трамвай может развивать скорость до 80 км/ч. У него шесть вагонов. За один рейс может перевезти в 6 раз больше пассажиров, чем обычные трамваи.

Как и все трамваи, этот гигант работает на электричестве, что делает его экологически чистым видом транспорта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о канатной дороге, получившей титул самой крутой в мире.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.