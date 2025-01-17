Будет популярен весной: Камерон Диаз показала модный образ с джинсами

Хотя до весны еще далеко, звезды уже начали готовиться к теплому сезону. В частности примерять на себя весенние модные тренды.

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К примеру, Камерон Диаз пришла на премьеру в Берлине, одетая в комбинацию широких джинсов и удобной обуви на плоской подошве. Сверху она надела элегатный полупрозрачный топ с бантом на шее, а на него накинула оверсайз пальто. Ради этого сочетания она отказалась от более традиционных для красной дорожки образов с коктейльными платьями или костюмами.

Как пишет издание Who What Wear, подобные образы с джинсами будут оставаться на переднем крае моды как минимум в следующие 6 месяцев. Диас остановила свой выбор на модели цвета индиго с высокой талией, соединив их с простыми и изысканными черными кожаными лоферами.

Кстати, столь актуальным делают наряды актрисы именно лоферы, ведь их называют главным обувным трендом весны. Они хорошо впишутся в любую капсулу на холодную половину этого сезона. А вдобавок их можно сочетать с акцентными носками.

Еще один тренд, который охватила своим образом Диаз – это темный деним. Именно он выйдет на первый план весной. Темно-синие и даже черные джинсы дают больше простора для комбинирования с разными вариантами верха – от изысканных топов, как у Диаз, до простых футболок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как лоферы использовали в своих образах Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.

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