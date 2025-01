Лоферы на плоской подошве залетели в тренды: кто из звезд уже примерил

Новый год только начался, а уже начинают выделяться его первые модные тренды. Так сразу две мировые знаменитости в один день выбрали для себя одинаковую модель повседневной обуви, еще и подобным образом ее застилизовали.

Видео дня

Как пишет издание Who What Wear, такие иконы моды, как Хейли Бибер и Кендалл Дженнер одновременно дополнили свои образы лоферами Canal от бренда The Row. При этом обе сочетали их с белыми носками и широкими джинсами.

Чтобы завершить свой образ, Бибер выбрала потертую кожаную куртку и мешковатую сумку, создав более расслабленный ансамбль. А Дженнер остановилась на более изысканном красном свитере и кожаной сумке через плечо. В обоих случаях обувь элегантно дополняла образы звезд.

Выбранная Бибер и Дженнер модель выполнена из гладкой кожи, имеет закругленный нос и характеризуется сдержанным силуэтом. Такую форму называют весьма универсальной и идеальной для того, чтобы придать непринужденной элегантности хоть джинсам, хоть платьям макси или мини-юбкам. Именно такая сдержанность и универсальность будет ключевым нюансом при выборе лоферов в этом году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об обувном антитренде, который будет на пике популярности в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.