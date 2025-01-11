Какие тенденции в дизайне интерьера следует избегать в 2025 году: чтобы дом не выглядел архаично

В нынешнем мире регулярные микроремонты и изменения интерьера гораздо эффективнее, чем покупка нового дома с уже имеющимися функциями.

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Однако, планируя ремонт дома или обновляя ключевые элементы, очень важно выбрать варианты, которые будут в моде еще долгие годы. При этом некоторые современные тенденции в дизайне интерьера следует избегать, пишет OBOZ.UA.

Минималистичный характер

Декоративная отделка – это тренд, который будет сохраняться и в 2025 году. Это идеальный способ проявить креативность в своем доме и внести в пространство свою индивидуальность. Подумайте о волнистых зеркалах, полосатых настольных лампах, светлых плафонах из плиссированной ткани и бобинах.

Важно выбрать веселый, красочный предмет, который "разговаривает с вами", чтобы добавить великолепный цвет любой комнате в доме.

Прохладные, ледяные тона

В этом году откажитесь от прохладных, сокращенных цветовых палитр и предпочтите более теплые цвета, чтобы создать гостеприимное, уютное пространство.

Сейчас палитра теплых, землистых цветов популярна как никогда. Популярность насыщенных цветов растет, что прекрасно сочетается с цветовой палитрой 2025 года, создавая уютное природное пространство.

Наряду с насыщенными тональными коричневыми, прекрасная гамма зеленых также занимает центральное место.

Ворсистые ткани

Ворсистые ткани, в частности мебель из букле, были большим хитом в течение 2024 года, но, по мнению экспертов, от них следует отказаться в 2025 году.

Вместо этого обратите внимание на богатые текстурированные ткани в палитрах землистых тонов 2025 года, чтобы придать вашему дому дорогой вид.

Узоры также станут трендовыми как в тканях, так и в обоях. Мы увидим возврат к экстравагантности узорных предметов, которые придадут подлинное чувство уверенности и вкуса в ваши интерьеры.

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