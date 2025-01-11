Куда сходить в Лондоне: советы для тех, кто в городе впервые

Британская столица, величественный Лондон, остается одним из основных магнитов для туристов на европейском континенте. Но история города настолько богата и разнообразна, что постичь ее за один визит может быть очень сложно.

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Именно поэтому путеводитель Lonely Planet составил список обязательных к посещению достопримечательностей Лондона для тех, кто в городе впервые. С ним вы точно не растеряетесь среди сотен интересных мест, которые действительно стоит посетить в этой замечательной столице.

Лондонский Тауэр

Историческая крепость была построена почти 1000 лет назад. Ее основание приписывают еще римскому императору Клавдию, построившему здесь деревянный форт. За время своего существования Тауэр был несколько раз перестроен, успел побыть тюрьмой, зоопарком, монетным двором и королевским арсеналом. Сейчас это интереснейший музей, а здание было занесено в список объектов, принадлежащих к всемирному наследию ЮНЕСКО.

Букингемский дворец

Официальная лондонская резиденция британских монархов украшение Лондона с 1703 года. Каждый день в 11:30 здесь происходит зрелищная смена караула, а каждый год во дворце принимают около 30 000 туристов, которым показывают роскошный сад и некоторые помещения внутри здания.

Биг-Бен и Вестминстерский дворец

Наверное, самыми известными часами мира являются те, которые находятся на башне Вестминстерского дворца. Построена она была в 1858 году, а открыта годом позже. Циферблаты часов смотрят на все четыре стороны света; выполнены они из бирмингемского опала, часовые стрелки отлили из чугуна, а минутные сделаны из меди. В целом Вестминстерский дворец сейчас место, где заседает британский парламент. Многие его помещения открыты для посещения туристами.

Вестминстерское аббатство

Правильнее это сооружение называть Собор святого Петра в Вестминстере. Это традиционное место коронации монархов Великобритании и захоронений монархов Англии. По преданию этот храм был основан еще в 616 году. Современное здание Вестминстерского аббатства считается жемчужиной готической архитектуры.

Око Лондона

Прогулка по современному Лондону невозможна без посещения этого огромного колеса обозрения. С него открывается потрясающий панорамный вид на город.

Собор святого Павла

Это здание является одним из главных символов Лондона и Англиканской церкви в целом. В настоящее время собор является резиденцией епископа Лондона. В соборе похоронены известные исторические фигуры: адмирал Горацио Нельсон, герцог Веллингтон, Лоуренс Аравийский, Уинстон Черчилль и другие.

Галерея Tate Modern

Этот пункт должен быть первым в списке любителей современного искусства. Здесь представлены произведения мирового современного искусства из коллекции группы Тейт, созданные с 1900 до сих пор. Все самое актуальное выставляют именно здесь.

Британский музей

А это уже для любителей исторического искусства и культуры. Британский музей является одним из самых больших в мире. Здесь хранится восемь миллионов произведений, от Розетского камня до мраморных скульптур Элгина, и он дает необычное представление о мировой истории. Лучшее в нем то, что посещение здесь абсолютно бесплатно.

Музей естествознания

Британская империя во все времена славилась своим особым отношением к науке. И это отразилось на коллекции знаменитого Музея естествознания. Здесь можно увидеть скелеты доисторических животных, в том числе знаменитый скелет диплодока длиной 26 метров. И еще немало чудес, созданных природой. Посетить этот музей можно бесплатно.

Музей Виктории и Альберта

В коллекции музея, который основали королева Виктория и ее муж принц Альберт, хранятся самые разные шедевры декоративно-прикладного искусства. Здесь можно увидеть образцы дизайна со всех эпох и континентов, живопись, текстиль, фотографии и скульптуры.

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