Какой праздник отмечают 11 января: интересные факты об этом дне

11 января православные верующие чтят память святого преподобного Теодосия Великого. Именины празднуют Виталии, Владимиры, Иосифы, Михаилы, Николая, Степаны, Теодоры и Федоры.

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В мире отмечают День благодарения, Международный день равенства на работе, День борьбы с торговлей людьми, День тайного друга, День золотого сердца, День "Узнай свое имя на азбуке Морзе". OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 11 января

Православные верующие 11 января чтят память преподобного Теодосия Великого. Это один из самых почитаемых святых в истории христианского монашества. Родился Теодосий около 424 года в Каппадокии (современная Турция). С детства он отличался глубокой верой и стремлением к духовному самосовершенствованию. После смерти родителей Феодосий оставил светскую жизнь и ушел в пустыню, где провел много лет в суровой аскезе. Позже Теодосий основал первый в Палестине монастырь, ставший центром духовной жизни. Он написал многие произведения, ставшие классикой патериковой литературы. Преподобный Теодосий умер в 529 году и был похоронен в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Международный день равенства на работе – это ежегодный праздник, который привлекает внимание к важности создания справедливых и равных условий труда для всех, независимо от пола, расы, религии, возраста или других особенностей. Этот день напоминает о необходимости борьбы с дискриминацией и обеспечении равных возможностей для каждого работника.

11 января во многих странах отмечают День тайного друга – это отличная возможность проявить заботу и внимание к своим коллегам, друзьям или членам семьи. Этот праздник, объединяющий людей, создает атмосферу интриги и радости. Хотя точная дата появления праздника неизвестна, он стал популярен во многих странах мира. Идея состоит в том, что каждый участник случайно получает имя другого человека, которому в течение определенного времени делает небольшие подарки, приятные сюрпризы или просто пишет приятные записки.

В странах мира 11 января отмечают:

День Республики Албания;

День дружеских секретов;

День защиты детей в Тунисе;

День манифеста независимости в Марокко.

Исторические события 11 января

1693 – землетрясение и цунами на Сицилии повредили 70 городов и повлекли за собой около 60 тыс. человек. жертв.

1759 – в Филадельфии (штат Пенсильвания) начала работу первая в США страховая компания.

1785 – Нью-Йорк стал столицей США (до 1790 г.).

1787 – Уильям Гершель открыл два спутника планеты Уран – Титанию и Оберон.

1803 – Монро и Ливингстон отправились в морское путешествие из США в Париж, имея целью купить Новый Орлеан, в результате чего США приобрели весь штат Луизиана.

1864 – В Лондоне открылся вокзал Чаринг Кросс.

1919 – в Советской России введена продразверстка (обязательная сдача крестьянами государству излишков хлеба).

1922 – в Торонто (Канада) благодаря научной работе Ф. Бантинга, Ч. Беста и Дж. Маклеода впервые применен инсулин для лечения диабета.

1923 – в связи с невыплатой Германией репараций, установленных Версальским договором, французские и бельгийские войска заняли Рурскую область, где добывалось 70% германского угля.

1935 – американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан.

1946 – в Албании упразднена монархия и провозглашена народная социалистическая республика.

1972 – после победы в войне за независимость Восточный Пакистан переименован в Бангладеш.

1994 – правительство Ирландии отменило запрет на теле- и радиовещание представителей ИРА и Шинн Фейн. В Северной Ирландии соответствующий запрет отменен 16 сентября.

2020 – начало пандемии: первая подтвержденная смерть COVID-19 в Китае.

Кто родился 11 января

347 – Феодосий I Великий, последний император единой Римской империи (379-395).

1503 – Франческо Пармиджанино, итальянский живописец, представитель маньеризма.

1755 – Александер Гамильтон, один из родителей-основателей США, первый секретарь казначейства США.

1757 – Сэмюэль Бентам, британский инженер-механик, корабельный инженер.

1842 – Уильям Джеймс, американский психолог и философ, один из величайших представителей прагматизма, по образованию врач. Старший брат писателя Генри Джеймс.

1848 – Василий Нагорный, украинский галицкий архитектор и общественный деятель.

1859 – Джордж Керзон, британский политик, определивший в 1919 году восточную границу польских земель – "Линию Керзона". Именно она стала основой для современной украинско-польской границы.

1906 – Альберт Гофманн, швейцарский химик и литератор, широко известный как "отец-изобретатель" наркотика ЛСД.

1958 – Ирина Дерюгина, заслуженный мастер спорта СССР по художественной гимнастике.

1972 – Аманда Пит, американская киноактриса.

В этот день умерли:

1055 – Константин IX Мономах, византийский император. В 1043 г. состоялся последний поход киевской дружины во главе с Владимиром Ярославичем на Константинополь, завершившийся заключением в 1046—47 мирного договора между Византией и Киевской Русью.

1647 – Петр Могила, святой, политический, церковный и образовательный деятель Украины.

1843 – Фрэнсис Скотт Ки, американский юрист и поэт, автор текста государственного Гимна США

1888 – Осип-Юрий Федькович (Гордынский), писатель романтического направления, автор стихов, баллад, поэм.

1928 – Томас Гарди, английский романист, новеллист и поэт.

1998 – Борис Нечерда, украинский поэт-шестидесятник.

2008 – Эдмунд Хиллари, новозеландский исследователь и альпинист, впервые с Тенсингом Норгеем покорил Эверест.

2014 – Ариель Шарон, военный и политик, премьер-министр Израиля.

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