Где поставить фикус, чтобы лучше рос: советы

Среди комнатных растений фикус пользуется особой популярностью – он не нуждается в сложном уходе, достаточно быстро растет и выглядит действительно эффектно. Однако, чтобы растение чувствовало себя хорошо, нужно обеспечить ему соответствующее место в комнате.

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Все потому, что фикусы, независимо от вида, не любят перемещения с места на место и не нуждаются в частой пересадке. OBOZ.UA разбирался, как правильно выбрать для растений этого вида положение

В первую очередь имейте в виду, что для фикуса нежелательны сквозняки. Поэтому не следует ставить его в проходных местах. А также лучше избегать размещения на полу, где может быть слишком холодно корням. А вот у окна, которое вы открываете на проветривание, растению точно будет хорошо.

Кроме того, для фикусов могут быть губительны прямые солнечные лучи. Именно поэтому не стоит ставить их у южных окон. Или можно занести вглубь комнаты, если вам нужен такой вазон именно с южной стороны. Там лучи будут рассеяными, а значит безопасными.

Но и тьму фикусы переносят не лучшим образом. При недостатке освещения они начинают сбрасывать листья. Потому и северная сторона – не лучший выбор для растения. Либо нужно обеспечить ему дополнительное искусственное освещение, если естественного не хватает.

Вот некоторые советы по размещению фикусов в зависимости от их вида:

фикусы с рябой яркой листвой нуждаются в более ярком освещении, иначе они будут тускнеть;

наиболее толерантным к полутени является каучуконосный фикус;

хотите большое растение – выбирайте фикус Али, он может вырасти до потолка, но для этого ему понадобится немало света;

лировидный фикус особенно чувствителен к прямым солнечным лучам и не переносит жарких температур;

карликовый фикус хорошо чувствует себя даже на активном солнце, но нуждается в достаточно высокой влажности воздуха.

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