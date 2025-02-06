Будут как пух: самые удачные домашние вареники с творогом на пару на Масленицу 2025
Вареники – очень вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что готовить вареники можно по-разному: варить в кипятке, запекать в духовке, а также готовить на пару и даже жарить на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных вареников на пару, с творогом.
Ингредиенты:
- 250 мл. теплого молока
- 1 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 1 ст.л. масла
- 20 г. живых дрожжей
- 400 г. муки
Начинка:
- 200 г. сыра 5-9%
- 0,5-1 ст.л. ванильного сахара
Способ приготовления:
1. К теплому молоку добавляем сахар, соль, масло и перемешиваем.
2. Далее добавляем дрожжи именно живые дрожжи, ведь они легки на подъем и вареники с ними выходят словно тучки.
3. Хорошо перемешиваем до растворения дрожжей и в два этапа добавляем муку. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем вымешиваем руками на присыпанной мукой поверхности. При необходимости добавляем немного муки, но не более 1-2 ст.л. Готовое тесто накрываем тарелкой или полотенцем и оставляем "отдохнуть" на 10 минут.
3. Тем временем в кастрюлю набираем воду до половинки и завязываем марлю. Ставим на огонь и доводим до кипения.
4. Для начинки: в творог добавляем ванильный сахар и хорошо перемешиваем вилкой. Если не будете посыпать готовые вареники сахаром, то добавьте в начинку сахар по вкусу.
5. Тесто раскатываем в пласт толщиной 2-3 мм и с помощью стакана вырезаем круги. Добавляем начинку, лепим вареники и выкладываем на марлю, накрываем крышкой, готовим 5 минут.
Подавайте сразу, горячими!
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