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Будут как пух: самые удачные домашние вареники с творогом на пару на Масленицу 2025

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
132
Будут как пух: самые удачные домашние вареники с творогом на пару на Масленицу 2025

Вареники – очень вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что готовить вареники можно по-разному: варить в кипятке, запекать в духовке, а также готовить на пару и даже жарить на сковороде.

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Вареники с творогом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных вареников на пару, с творогом.

Рецепт вареников

Ингредиенты: 

  • 250 мл. теплого молока
  • 1 ст.л. сахара
  • щепотка соли
  • 1 ст.л. масла
  • 20 г. живых дрожжей
  • 400 г. муки

Начинка:

  • 200 г. сыра 5-9%
  • 0,5-1 ст.л. ванильного сахара

Способ приготовления: 

1. К теплому молоку добавляем сахар, соль, масло и перемешиваем.

Молоко с дрожжами

2. Далее добавляем дрожжи именно живые дрожжи, ведь они легки на подъем и вареники с ними выходят словно тучки.

Приготовление теста

3. Хорошо перемешиваем до растворения дрожжей и в два этапа добавляем муку. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем вымешиваем руками на присыпанной мукой поверхности. При необходимости добавляем немного муки, но не более 1-2 ст.л. Готовое тесто накрываем тарелкой или полотенцем и оставляем "отдохнуть" на 10 минут.

Готовое тесто

3. Тем временем в кастрюлю набираем воду до половинки и завязываем марлю. Ставим на огонь и доводим до кипения.

4. Для начинки: в творог добавляем ванильный сахар и хорошо перемешиваем вилкой. Если не будете посыпать готовые вареники сахаром, то добавьте в начинку сахар по вкусу.

Творог для начинки

5. Тесто раскатываем в пласт толщиной 2-3 мм и с помощью стакана вырезаем круги. Добавляем начинку, лепим вареники и выкладываем на марлю, накрываем крышкой, готовим 5 минут. 

Вареники на пару

Подавайте сразу, горячими!

Готовые вареники

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