Видео дня
Руки будут чистимы: как быстро почистить гранат без ножа
Гранат является очень полезным и очень вкусным, сочным фруктом, который можно добавлять в салаты, а также в десерты. Но, лучше всего его есть без дополнительных продуктов.
Кулинар поделилась в Instagram полезными советами, как почистить гранат так, чтобы не запачкать руки.
Наилучший способ:
1. Срезать корону (верхушку) не повреждая зерна и разрезать вдоль кожуры, где видны перегородки между зернами.
2. Наполнить миску водой, окунуть гранат в воду, очистить зерна от перегородок. Все зерна осядут на дно, а мусор поднимется на верх.
3. Нужно сразу слить воду, промыть зерна и снова слить воду.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: