УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Руки будут чистимы: как быстро почистить гранат без ножа

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
39
Спелый гранат

Гранат является очень полезным и очень вкусным, сочным фруктом, который можно добавлять в салаты, а также в десерты. Но, лучше всего его есть без дополнительных продуктов.

Видео дня
Как почистить гранат

Кулинар поделилась в Instagram полезными советами, как почистить гранат так, чтобы не запачкать руки.

Спелый гранат

Наилучший способ:

1. Срезать корону (верхушку) не повреждая зерна и разрезать вдоль кожуры, где видны перегородки между зернами.

Как быстро почистить гранат

2. Наполнить миску водой, окунуть гранат в воду, очистить зерна от перегородок. Все зерна осядут на дно, а мусор поднимется на верх.

Вода для чистки граната

3. Нужно сразу слить воду, промыть зерна и снова слить воду.

Зерна граната

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: