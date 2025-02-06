Руки будут чистимы: как быстро почистить гранат без ножа

Гранат является очень полезным и очень вкусным, сочным фруктом, который можно добавлять в салаты, а также в десерты. Но, лучше всего его есть без дополнительных продуктов.

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Кулинар поделилась в Instagram полезными советами, как почистить гранат так, чтобы не запачкать руки.

Наилучший способ:

1. Срезать корону (верхушку) не повреждая зерна и разрезать вдоль кожуры, где видны перегородки между зернами.

2. Наполнить миску водой, окунуть гранат в воду, очистить зерна от перегородок. Все зерна осядут на дно, а мусор поднимется на верх.

3. Нужно сразу слить воду, промыть зерна и снова слить воду.

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