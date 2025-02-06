Сладкие 'валентинки' из заварного теста: что приготовить на День влюбленных

Совсем скоро наступит День святого Валентина. А это значит, что влюбленные будут дарить друг другу маленькие подарки и угощать тематическими десертами.

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Фудблогер с ником julia food blog ua в Instagram показала, как приготовить "валентинки" из заварного теста. Рецепт оказался настолько простым, что справиться с ним будет по силам каждому.

Ингредиенты для заварного теста

Вода – 250 мл.

Молоко – 100 мл.

Сахар – 1 ст.л.

Масло – 120 гр.

Мука – 200 гр.

Соль – 1/3 ч.л.

Яйца – 280-300 гр.

Ингредиенты для кракелина

Сахар – 120 гр.

Масло – 80 гр.

Мука – 100 гр.

Гелевый красный краситель

Ингредиенты для крема

Сливочный сыр – 350 гр.

Сливки 33% – 300 мл.

Сахарная пудра – 80 гр.

Ванильный сахар – ½ пакетика

Ингредиенты для начинки

Пюре смородины – 150 гр.

Сахар – 65 гр.

Крахмал кукурузный – 8 гр.

Способ приготовления

1. Готовим заварное тесто. В сковороду заливаем воду и молоко. Добавляем сахар и растительное масло. Ждем, пока образуется активный пар.

2. Добавляем муку с солью и быстро замешиваем тесто лопаткой. Даем остыть в течение 4-5 минут.

3. Небольшими порциями добавляем яйца. Следите за консистенцией, готовое тесто должно ленивой лентой спадать с лопатки.

4. На противень с пергаментом отсаживаем сердечки из теста. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов 27-30 минут.

5. Готовим кракелин. Муку соединяем с сахаром. Добавляем натертое на крупной терке холодное масло. И все растираем руками до тех пор, пока у вас не получится клубочек теста.

6. Тесто выкладываем на пергамент, сверху выкладываем еще один кусок пергамента и скалкой будто вытаскиваем тесто делая из него тонкий пласт.

7. Отправляем в холодильник на 1 час.

8. Готовим крем. Все ингредиенты объединяем и взбиваем в кремовую консистенцию.

9. Готовим начинку. Сахар пересыпаем с крахмалом и добавляем в пюре. Провариваем начинку 30 секунд после закипания.

10. Собираем пирожные, как на фото.

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