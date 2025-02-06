Сладкие "валентинки" из заварного теста: что приготовить на День влюбленных
Совсем скоро наступит День святого Валентина. А это значит, что влюбленные будут дарить друг другу маленькие подарки и угощать тематическими десертами.
Фудблогер с ником julia food blog ua в Instagram показала, как приготовить "валентинки" из заварного теста. Рецепт оказался настолько простым, что справиться с ним будет по силам каждому.
Ингредиенты для заварного теста
- Вода – 250 мл.
- Молоко – 100 мл.
- Сахар – 1 ст.л.
- Масло – 120 гр.
- Мука – 200 гр.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Яйца – 280-300 гр.
Ингредиенты для кракелина
- Сахар – 120 гр.
- Масло – 80 гр.
- Мука – 100 гр.
- Гелевый красный краситель
Ингредиенты для крема
- Сливочный сыр – 350 гр.
- Сливки 33% – 300 мл.
- Сахарная пудра – 80 гр.
- Ванильный сахар – ½ пакетика
Ингредиенты для начинки
- Пюре смородины – 150 гр.
- Сахар – 65 гр.
- Крахмал кукурузный – 8 гр.
Способ приготовления
1. Готовим заварное тесто. В сковороду заливаем воду и молоко. Добавляем сахар и растительное масло. Ждем, пока образуется активный пар.
2. Добавляем муку с солью и быстро замешиваем тесто лопаткой. Даем остыть в течение 4-5 минут.
3. Небольшими порциями добавляем яйца. Следите за консистенцией, готовое тесто должно ленивой лентой спадать с лопатки.
4. На противень с пергаментом отсаживаем сердечки из теста. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов 27-30 минут.
5. Готовим кракелин. Муку соединяем с сахаром. Добавляем натертое на крупной терке холодное масло. И все растираем руками до тех пор, пока у вас не получится клубочек теста.
6. Тесто выкладываем на пергамент, сверху выкладываем еще один кусок пергамента и скалкой будто вытаскиваем тесто делая из него тонкий пласт.
7. Отправляем в холодильник на 1 час.
8. Готовим крем. Все ингредиенты объединяем и взбиваем в кремовую консистенцию.
9. Готовим начинку. Сахар пересыпаем с крахмалом и добавляем в пюре. Провариваем начинку 30 секунд после закипания.
10. Собираем пирожные, как на фото.
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