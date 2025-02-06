В 2025 году ожидаются обновления Apple TV: чего ждать

Apple готовится к обновлению своего популярного приложения Apple TV в 2025 году. Последнее обновление Apple TV произошло еще в 2022 году, и с тех пор многие слухи указывают на ожидаемое усовершенствование.

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Хотя точных подробностей пока нет, новая модель сулит значительные изменения в нескольких ключевых аспектах. Прогнозируется, что новое поколение Apple TV будет оснащено современными технологиями, которые улучшат пользовательский опыт и производительность, отмечают в MacRumors.

Наибольшее изменение, вероятно, будет в чипе, который обеспечит новое поколение Apple TV. Текущий чип A15 Bionic, используемый в 4K модели, останется в прошлом, а новая модель может получить чип A17 Pro. Это позволит не только повысить скорость и эффективность устройства, но и внедрить новые возможности, включая полную интеграцию с Apple Intelligence. Новый чип позволит Apple TV поддерживать игры с аппаратной трассировкой лучей, что повысит качество графики и обеспечит консольный уровень геймплея.

Еще одним важным изменением станет поддержка Wi-Fi 6E, что позволит устройству подключаться к более быстрым сетям, в частности к частоте 6 ГГц. Это должно обеспечить более стабильное и быстрое подключение, особенно для устройств умного дома. Ожидается, что новая модель Apple TV также будет поддерживать Bluetooth 5.3, что улучшит соединение с другими устройствами. Интеграция с технологией Thread и поддержка Matter также сделают Apple TV центральным элементом в системах умного дома.

Остается неизменным дизайн устройства, сохраняющего классический черный пластиковый корпус и компактный размер. Apple не планирует изменять форму или внешний вид нового Apple TV. Это обеспечит продолжение традиционного стиля бренда, к которому пользователи уже привыкли.

По поводу цены, аналитики прогнозируют, что Apple может снизить стоимость новой модели. Ожидается, что цена за новый Apple TV может быть менее 100 долларов (более 4,1 тыс. грн), что сделает устройство более доступным для более широкого круга потребителей. Есть вероятность, что текущая модель останется на рынке, но ее цена будет снижена, что даст покупателям возможность выбора.

Что касается даты запуска, новое обновление Apple TV, вероятно, будет анонсировано в конце 2025 года с ожидаемой датой релиза в сентябре или октябре. Пользователи могут рассчитывать на новые функции и улучшения, которые сделают устройство более удобным и функциональным.

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