Как удалить накипь с кранов за 5 минут с помощью простого кухонного средства

Накипь — твердый налет, образующийся из-за минеральных отложений, остающихся после испарения воды. Со временем они кристаллизуются, и удалить их становится сложно. Поэтому желательно избавляться от накипи сразу, тем более, что она может стать еще и рассадником заразы.

Видео дня

Как это сделать, используя простое и доступное средство, рассказывает OBOZ. UA

Как лимонная кислота удаляет накипь?

Лимонная кислота — вещество, содержащееся в одноименных цитрусовых. Благодаря своим кислотным свойствам она отлично справляется с растворением накипи.

При этом лимонная кислота достаточно мягкая, чтобы не повредить металлические или пластиковые поверхности кранов.

Важно! Не используйте лимонную кислоту для чистки мрамора, камня или дерева.

Что касается накипи на кранах, для ее удаления можно использовать свежий лимонный сок, но более эффективным вариантом будет кристаллическая лимонная кислота, продающаяся во всех супермаркетах по доступной цене.

Как очистить кран от накипи с помощью лимонной кислоты

Вскипятите чайник и налейте 500 мл горячей воды в подходящую емкость. Добавьте 2 столовые ложки лимонной кислоты и тщательно перемешайте, пока кристаллы полностью не растворятся.

Для усиления эффекта можно добавить несколько капель средства для мытья посуды, чтобы удалить мыльные разводы.

Далее:

Наденьте перчатки, перелейте раствор в пульверизатор и обильно нанесите его на краны.

Оставьте раствор на 20 минут, чтобы лимонная кислота успела разрушить накипь.

Удалите налет с помощью губки или старой зубной щетки.

После этого ополосните краны теплой водой и вытрите насухо чистой тряпкой.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, как очистить аэрофритюрницу от жира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.