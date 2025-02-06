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Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: рецепт мяса на обед

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
345
Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: рецепт мяса на обед

Сухое и диетическое куриное филе можно вкусно приготовить на сковороде. Для этого нужно сделать пряный соус и в нем протушить мясо. Оно прекрасно подойдет на обед к картофелю, макаронам или рису.

Видео дня

Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Очень вкусно подать с луком и кунжутом.

Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: рецепт мяса на обед

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • яичные белки – 2 шт.
  • кукурузный крахмал (без горки) – 4 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

  • кетчуп – 140 г
  • соевый соус – 5 ст.л.
  • уксус (яблочный) – 2 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 2 ч.л.
  • сахар без горки – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: рецепт мяса на обед

1. Куриное филе порезать на кусочки.

2. Добавить крахмал, белки, соевый соус, вымешиваю и всыпаю в хорошо разогретую сковороду с растительным маслом.

Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: рецепт мяса на обед

3. Жарить на маленьком огне с 2-3 сторон (примерно 10-15 минут).

Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: рецепт мяса на обед

4. Вынуть мясо, смешать все для соуса.

Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: рецепт мяса на обед

5. Влить в сковороду, включить небольшой огонь, помешать.

6. Когда начнет карамелизоваться – вернуть мясо еще на 5-10 минут.

Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: рецепт мяса на обед

7. Подавать с зеленым луком и кунжутом.

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