Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: рецепт мяса на обед
Сухое и диетическое куриное филе можно вкусно приготовить на сковороде. Для этого нужно сделать пряный соус и в нем протушить мясо. Оно прекрасно подойдет на обед к картофелю, макаронам или рису.
Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Очень вкусно подать с луком и кунжутом.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- яичные белки – 2 шт.
- кукурузный крахмал (без горки) – 4 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- кетчуп – 140 г
- соевый соус – 5 ст.л.
- уксус (яблочный) – 2 ст.л.
- кукурузный крахмал – 2 ч.л.
- сахар без горки – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать на кусочки.
2. Добавить крахмал, белки, соевый соус, вымешиваю и всыпаю в хорошо разогретую сковороду с растительным маслом.
3. Жарить на маленьком огне с 2-3 сторон (примерно 10-15 минут).
4. Вынуть мясо, смешать все для соуса.
5. Влить в сковороду, включить небольшой огонь, помешать.
6. Когда начнет карамелизоваться – вернуть мясо еще на 5-10 минут.
7. Подавать с зеленым луком и кунжутом.
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