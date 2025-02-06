Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: рецепт мяса на обед

Сухое и диетическое куриное филе можно вкусно приготовить на сковороде. Для этого нужно сделать пряный соус и в нем протушить мясо. Оно прекрасно подойдет на обед к картофелю, макаронам или рису.

Видео дня

Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Очень вкусно подать с луком и кунжутом.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

яичные белки – 2 шт.

кукурузный крахмал (без горки) – 4 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

кетчуп – 140 г

соевый соус – 5 ст.л.

уксус (яблочный) – 2 ст.л.

кукурузный крахмал – 2 ч.л.

сахар без горки – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать на кусочки.

2. Добавить крахмал, белки, соевый соус, вымешиваю и всыпаю в хорошо разогретую сковороду с растительным маслом.

3. Жарить на маленьком огне с 2-3 сторон (примерно 10-15 минут).

4. Вынуть мясо, смешать все для соуса.

5. Влить в сковороду, включить небольшой огонь, помешать.

6. Когда начнет карамелизоваться – вернуть мясо еще на 5-10 минут.

7. Подавать с зеленым луком и кунжутом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: