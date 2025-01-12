Быстро найдите число: головоломка для внимательных

Оптические иллюзии считаются одним из самых простых способов проверить свой интеллект и когнитивные способности. И сделать это можно с помощью обычной головоломки.

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Такие картинки сбивают с толку ваш мозг и обманывают зрение. Однако если вы справитесь с задачей, то тем самым потренируете свое внимание и способность к концентрации. Именно такую задачу публикует сегодня OBOZ.UA.

Бросьте вызов своему навыку визуального восприятия. Посмотрите на эту картинку – на ней вы видите столбики с числами. На первый взгляд кажется, что все эти числа одинаковы – и это 181. Однако где-то между ними спряталось единственное число 101. Ваша задача – найти его за 3 секунды.

Именно столько времени потребуется на эту задачу тем, у кого наблюдательность развита максимально хорошо. Поставьте таймер и попробуйте повторить этот невероятный результат.

И не огорчайтесь, если не успеете справиться с заданием за отведенное время. В решении таких головоломок важнее самостоятельно найти правильный ответ, чем уложиться во временные лимиты. Потому продолжайте поиск ответа и после сигнала. Задача эта не слишком сложная. Все, что вам понадобится, это умение концентрировать внимание на чем-то одном.

Если же скрытое число 101 никак не попадается вам на глаза, тогда вам поможет подсказка. Ее мы опубликовали ниже.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было сосчитать треугольники – однако задача оказалась сложнее, чем казалось сначала.

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