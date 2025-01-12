Идеальный завтрак с низким содержанием углеводов, насыщенный белком: из чего приготовить

Если вы ищете способы включить в свой рацион здоровую пищу, тогда этот рецепт идеально подходит для вас.

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Личный тренер, имеющий логин @jessept в TikTok, поделился своим идеальным завтраком с низким содержанием углеводов, насыщенным белком.

Для приготовления этого завтрака вам понадобится:

200 мл яичных белков

200 г консервированных помидоров

горсть нарезанного шпината

половина коричневого лука (нарезанная кубиками)

1 четверть красного стручкового перца (болгарского перца)

2 яйца

25 г измельченного чоризо

25 г обезжиренного творога фета.

Он также порекомендовал приправить его небольшим количеством соли и перца по вкусу. Тренер объяснил, что "можно также добавить чеснок, нут и любые другие травы/специи" по вашему вкусу. По его словам, рецепт модно корректировать под себя.

Он также поделился с тем, что его нужно готовить 50 минут при 180 градусах.

Этот вкусный рецепт содержит 416 калорий, 11 г углеводов, 20,3 г жира и 47,5 г белка.

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