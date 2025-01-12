Идеальный завтрак с низким содержанием углеводов, насыщенный белком: из чего приготовить
Если вы ищете способы включить в свой рацион здоровую пищу, тогда этот рецепт идеально подходит для вас.
Личный тренер, имеющий логин @jessept в TikTok, поделился своим идеальным завтраком с низким содержанием углеводов, насыщенным белком.
Для приготовления этого завтрака вам понадобится:
- 200 мл яичных белков
- 200 г консервированных помидоров
- горсть нарезанного шпината
- половина коричневого лука (нарезанная кубиками)
- 1 четверть красного стручкового перца (болгарского перца)
- 2 яйца
- 25 г измельченного чоризо
- 25 г обезжиренного творога фета.
Он также порекомендовал приправить его небольшим количеством соли и перца по вкусу. Тренер объяснил, что "можно также добавить чеснок, нут и любые другие травы/специи" по вашему вкусу. По его словам, рецепт модно корректировать под себя.
Он также поделился с тем, что его нужно готовить 50 минут при 180 градусах.
Этот вкусный рецепт содержит 416 калорий, 11 г углеводов, 20,3 г жира и 47,5 г белка.
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