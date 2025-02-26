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Бюджетная и полезная закуска из лаваша, с зеленью и рыбой для перекуса и праздничного стола: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
135
Бюджетная и полезная закуска из лаваша, с зеленью и рыбой для перекуса и праздничного стола: готовится 5 минут

Лаваш – очень простой продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также выпечки со сладкой и соленой начинкой. Еще он может быть основой для приготовления чипсов, шаурмы, пирогов.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крем-сыром, лососем, зеленью.

Закуска из лаваша

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Крем-сыр
  • Кукуруза
  • Шпинат
  • Лосось

Способ приготовления:

1. Лаваша смажьте крем-сыром.

Приготовление блюда

2. Сверху выложите зелень, добавьте кукурузу, рыбу, сверните в рулет.

Начинка для лаваша

3. Порежьте порционными кусками.

Готовое блюдо

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