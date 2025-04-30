Чем подкормить яблони: способы спасения урожая

Весеннее цветение яблони дарит надежду на щедрый урожай. Однако бывает, что уже в начале лета большая часть завязи осыпается – плоды не успевают созреть. Многие садоводы сталкиваются с этой проблемой каждый год.

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Часто это сигнал о том, что дереву не хватает влаги, питательных веществ или оно стало жертвой вредителей. OBOZ.UA рассказывает, чем и как правильно подкармливать яблони, чтобы плоды не опадали, а созрели сочными и крепкими.

Почему опадают завязи и зеленые яблоки

Атака вредителей

Если весной дерево не было защищено обработкой, на нем появляется гусеница, плодожорки и другие вредители, уничтожающие завязь и молодые плоды. Обработка инсектицидами – обязательная часть ухода за яблоней в сезон активного роста.

Нехватка влаги

В засушливую погоду или после малоснежной зимы корневая система дерева не получает достаточно воды. В результате дерево сбрасывает часть плодов, чтобы снизить нагрузку. Регулярный полив в такие периоды критически важен.

Дефицит микроэлементов

Наиболее распространенной причиной опадания завязи является недостаток калия. Также негативно влияют нехватка магния и фосфора – без них плодоножка слабеет и плоды не держатся на дереве. Подкормка – лучший способ исправить ситуацию.

Чем подкормить яблоню

Чтобы поддержать дерево и сохранить урожай, важно обеспечить ему правильное минеральное питание.

Калийные удобрения

Калий укрепляет ткани плодов и способствует их лучшему закреплению на ветвях. Для корневой подкормки разведите 20 г сульфата калия или калийной соли в 10 литрах воды. Полученным раствором поливайте яблоню под корень.

Древесный пепел

Это органический и природный источник калия, который также улучшает структуру почвы. Для приготовления настоя возьмите 200 г пепла, залейте 10 литрами воды и дайте настояться сутки. После этого можно поливать деревья под корень. Регулярное применение пепла помогает избежать дефицита калия.

Не подпитывайте яблони "вслепую". Если есть возможность – сделайте анализ почвы, чтобы определить, каких микроэлементов не хватает вашему саду. А еще не забывайте о мульчировании, разрыхлении почвы и своевременной обрезке: все эти действия укрепляют дерево и делают его более устойчивым к стрессам.

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