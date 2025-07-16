Чем полить спатифиллум для обильного цветения: простое удобрение

Спатифиллум – любимое комнатное растение многих любителей озеленения помещений. Он достаточно прост в уходе и вынослив и при этом очень красиво и долго цветет.

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Впрочем, для регулярного и обильного цветения спатифиллума важно обеспечить полный набор необходимых ему питательных веществ. И с этим вам может помочь обычный окопник, который растет повсеместно в Украине на берегах рек и лугах. Как приготовить из него удобрение для спатифиллума, рассказало издание Interia Kobieta.

Почему именно окопник?

Это многолетнее лекарственное растение богато такими элементами, как азот, фосфор, кальций, магний и калий. Эти питательные вещества необходимы для развития как зеленых частей растения, так и его цветов. Кроме того, удобрение из окопника не только поддержит рост спатифиллума, но и укрепит его устойчивость к болезням.

Как готовить и использовать удобрение из окопника?

Из окопника можно приготовить жидкое удобрение на основе навоза. Его достаточно легко сделать в домашних условиях. Для этого лучше всего использовать сушеные листья и стебли растения.

Поместите три столовые ложки сушеной травы в банку, затем залейте ее примерно литром холодной воды, прижмите сверху чем-то тяжелым (как для маринования огурцов), накройте крышкой и поставьте в теплое место. В идеале это должно быть открытое пространство, например балкон, ведь во время перегнивания окопник может начать выделять неприятный запах. Перемешивайте содержимое банки каждые несколько дней. Через две недели средство будет готово.

Но использовать его в чистом виде нельзя – оно слишком концентрированное. Разведите полученную жидкость водой в соотношении 1:10. Поливайте этим средством спатифиллум раз в 2-3 недели.

Также жидкостью можно опрыскивать цветок по листу. Однако для этого концентрат нужно разводить еще сильнее – в пропорции 1:20. В таком случае средство хорошо усвоится и не оставит ожогов на листьях.

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