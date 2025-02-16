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Чем занять кота, если нет специальных игрушек: спасет простой предмет

OBOZ.UA
NewsLife
1 минута
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Чем занять кота, если нет специальных игрушек: спасет простой предмет

Если вы вдруг попали в гости вместе с котом и не знаете, чем его занять, этот метод точно спасет вас и вашего пушистого любимца.

Видео дня

Владелица кота Сара Кабуарич поделилась в TikTok своим видео, демонстрирующим простой и легкий способ занять своего кота, используя обычный бытовой предмет.

Для этого вам понадобится всего-навсего рулон от туалетной бумаги. На видео Сара с помощью ножниц отрезала верх и низ рулона и сделала в нем отверстия по бокам. По ее словам, вы можете положить лакомство в рулон и дать своему коту задачу достать их.

Чем занять кота, если нет специальных игрушек: спасет простой предмет

Сара показала, как ее домашняя кошка пытается открыть сверток ртом, а затем лапой. Это очень заинтересовало животное, поскольку оно постоянно пытается ухватить сверток, чтобы открыть его.

Чем занять кота, если нет специальных игрушек: спасет простой предмет

Большинство пользователей оценили такой лайфхак, который помог им сделать бесплатную игрушку для кота.

Однако несколько владельцев пушистых сказали, что их кот "съест бумажный рулон, а также любое лакомство в нем".

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему не стоит надевать ошейник на кота.

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