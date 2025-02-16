Чем занять кота, если нет специальных игрушек: спасет простой предмет

Если вы вдруг попали в гости вместе с котом и не знаете, чем его занять, этот метод точно спасет вас и вашего пушистого любимца.

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Владелица кота Сара Кабуарич поделилась в TikTok своим видео, демонстрирующим простой и легкий способ занять своего кота, используя обычный бытовой предмет.

Для этого вам понадобится всего-навсего рулон от туалетной бумаги. На видео Сара с помощью ножниц отрезала верх и низ рулона и сделала в нем отверстия по бокам. По ее словам, вы можете положить лакомство в рулон и дать своему коту задачу достать их.

Сара показала, как ее домашняя кошка пытается открыть сверток ртом, а затем лапой. Это очень заинтересовало животное, поскольку оно постоянно пытается ухватить сверток, чтобы открыть его.

Большинство пользователей оценили такой лайфхак, который помог им сделать бесплатную игрушку для кота.

Однако несколько владельцев пушистых сказали, что их кот "съест бумажный рулон, а также любое лакомство в нем".

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