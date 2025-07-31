Чили кон карне будет иметь идеальный вкус: в чем хитрость

Чили кон карне – это классическое семейное блюдо, и эксперт по вкусам поделился простым ингредиентом, который может сделать ваше основное блюдо еще интереснее.

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Многие повара используют вустерширский или коричневый соус, чтобы придать своему рецепту особую изюминку, но Мэтт Вебстер, кулинарный и вкусовой специалист с Seasoned Pioneers, предлагает другой ингредиент. Он советует добавить несколько чайных ложек корицы, пишет Express.

"Корица – идеальная специя для этого домашнего блюда, поскольку она дополняет все вкусы, придавая чили кон карне теплоты, не добавляя при этом много остроты и не перебивая другие вкусы", – объяснил он.

Ингредиенты

Одна банка нарезанных помидоров

Две столовые ложки томатной пасты

450 г г говяжьего фарша

Одна луковица, нарезанная кубиками

Две столовые ложки оливкового масла

Одна чайная ложка порошка копченого чеснока

Одна чайная ложка копченой паприки

Две чайные ложки молотой корицы

1⁄2 чайной ложки порошка чили

1⁄2 чайной ложки соли

1⁄2 чайной ложки перца.

Способ приготовления

Увеличьте огонь до среднего, добавьте говядину и готовьте еще три минуты. Теперь посыпьте специями: копченую паприку, чесночный порошок, корицу, порошок чили и томатную пасту, хорошо перемешайте, чтобы совместить вкусы.

Далее добавьте фасоль, затем консервированные помидоры и не стесняйтесь посолить и поперчить, еще раз тщательно перемешав.

Затем уменьшите огонь до слабого кипения и дайте чили кон карне покипеть примерно 10 минут, пока он хорошенько не загустеет.

Подавайте со сметаной, гуакамоле, сыром и кукурузными чипсами, чтобы создать собственный мексиканский праздник, не выходя из дома.

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