Что делать, если ваша собака потеряла сознание: советы медика

Потеря сознания собакой может стать шоком для любого владельца. Такое состояние может привести к панике и неуверенности в том, что делать.

Видео дня

Пользователь Джейд, ветеринарная медсестра, поделилась обучающим и информативным видео в TikTok, в котором объясняет, что делать, если собака весом более 7 кг теряет сознание и перестает дышать.

Очевидно, первым пунктом должен быть вызов врача или немедленный визит к нему, чтобы проверить вашего питомца. Однако, если времени мало, а состояние крайне тяжелое, можно попытаться провести экстренную сердечно-легочную реанимацию своему питомцу собственноручно.

В своем видео Джейд использовала мягкую игрушку-собаку, чтобы продемонстрировать, как это сделать.

Если собака потеряла сознание и не дышит, вам придется провести "первичную оценку" ее состояния. Для начала нужно открыть рот собаки, вытянуть ее язык и проверить дыхательные пути, чтобы увидеть, свободны ли они. Если вы заметили посторонний предмет у них, попробуйте удалить его, "в идеале, используя один палец в маховом движении, схватите эту вещь и выдерните ее".

"Если это мяч или что-то зашедшее достаточно глубоко, и вы не можете вытащить его одним движением пальца, положите собаку на спину, вытяните ей шею. С помощью больших пальцев вам нужно толкнуть предмет вверх и выйти из дыхательных путей, чтобы удалить его", – говорит медсестра.

Следующий этап – проверка дыхания. Для этого стоит приблизиться к груди собаки и попытаться почувствовать ее. Или же можно прижать щеку к носу животного.

Также эксперт советует посмотреть на цвет десен собаки, и проверить, не становятся ли они синими.

Если это так, следует немедленно проверить кровообращение. Приложите ухо к груди собаки, и попробуйте услышать сердцебиение. Если не выходит, положите два пальца на внутреннюю часть верхней части его бедра и наблюдайте, чувствуете ли вы пульс.

"Если нет пульса, сердцебиения, они не дышат и становятся синими, нам нужно начать сердечно-легочную реанимацию.

Она отметила, что если собака лежит на левом боку, и вы не можете ее перевернуть, вам не стоит об этом волноваться и продолжать процедуру с собакой на левом боку, потому что "любая СЛР лучше, чем никакой". Чтобы начать сжатие, она советует сцепить пальцы, сцепить локти и расположить плечи прямо над собакой.

У круглогрудых собак, лабрадоров, золотистых ретриверов вам нужно положить руки на самую широкую часть груди. Если это собака с глубокой грудью, как у немецкой овчарки или борзой, вам нужно положить руки прямо над их сердцем.

Далее следует произвести 30 сжатий со скоростью два сжатия в секунду.

При этом вам нужно держать язык собаки в ее рту, а руками "полностью окружить и закрыть рот, образуя воздушный замок". Затем нужно засунуть собачий нос в рот и сделать два вдоха.

"После каждого вдоха проверяйте, поднимается ли грудная клетка, чтобы убедиться, что они получают достаточное количество кислорода", – сказала Джейд.

Если в любой момент собака начинает дышать, вы можете почувствовать сердцебиение или пульс, тогда прекратите сердечно-легочную реанимацию и поскорее отведите собаку к ветеринару. Этот вид сердечно-легочной реанимации используется для собак весом более семи килограммов. Маленькие собаки и кошки имеют разные методы компрессии, поэтому для них понадобятся другие упражнения.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, ветеринары поделились шестью симптомами-"красными флажками", у собак так кошек, нуждающихся в немедленных действиях.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.