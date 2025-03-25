Что категорически нельзя делать с орхидеями: они могут погибнуть

Большинство из нас покупает орхидеи в цветочных магазинах как раз во время их цветения, но если за ними не ухаживать должным образом, цветы могут опадать, а растение вообще погибнуть.

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Британский эксперт по садоводству Грэм Смит рассказал о распространенной ошибке многих владельцев этих растений, которая может негативно на них принять, пишет Express.

"Чрезмерный полив – обычный убийца для орхидей", – сказал Грэм. "Поливать орхидею следует только тогда, когда корни имеют серебристый цвет, а не зеленый".

Но если у вас орхидея растет в красивом горшке, как вы можете увидеть, какого цвета корни? Эксперт сказал, что именно по этой причине лучше выбирать для орхидей прозрачные горшки.

Поливая орхидею, советует он, убедитесь, что вода утекает со дна горшка, и не позволяйте растению стоять в воде. Это означает, что прозрачный горшок должен иметь отверстия на дне, чтобы излишняя вода стекала с растения.

Вода из-под крана иногда может быть вредна для орхидей, поэтому лучше всего поливать их кипяченой или дождевой водой, когда это возможно".

Март – также идеальное время подкормить растение удобрением.

Орхидеи лучше растут при ярком косвенном солнечном свете, поскольку слишком много солнечного света может обжечь их листья.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как заставить орхидеи зацвести.

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