Что можно сделать с новогодней елкой после праздников: три экологических совета
Эксперт по садоводству Майкл Гриффитс раскрыл ряд экологических советов, которых следует придерживаться, когда праздничный сезон подходит к концу в январе.
В своем видео в TikTok он поделился несколькими способами использования живых елок после праздников Выбросить – это легче всего, но эксперт предлагает использовать их в хозяйстве.
Первый способ – использовать ветки елки для утепления своих грядок. Для этого надо обрезать ветки и разложить их на грядках.
В своем видео эксперт предлагает еще одну альтернативу: "Или, если вы хотите более толстый грунтовый покров, вы можете пропустить их через измельчитель, чтобы получить бесплатную древесную мульчу".
Гриффитс также рекомендует выкопать яму в саду и поставить туда ствол своей елки.
Кроме того, по его словам, вы также можете просверлить несколько глубоких отверстий в корню, разрезать его, промыть, высушить и поставить в саду.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые из Швеции объяснили уникальную суперсилу рождественских елок.
Подписывайтесь на каналы OBOZ UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.