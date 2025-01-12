Что можно сделать с новогодней елкой после праздников: три экологических совета

Эксперт по садоводству Майкл Гриффитс раскрыл ряд экологических советов, которых следует придерживаться, когда праздничный сезон подходит к концу в январе.

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В своем видео в TikTok он поделился несколькими способами использования живых елок после праздников Выбросить – это легче всего, но эксперт предлагает использовать их в хозяйстве.

Первый способ – использовать ветки елки для утепления своих грядок. Для этого надо обрезать ветки и разложить их на грядках.

В своем видео эксперт предлагает еще одну альтернативу: "Или, если вы хотите более толстый грунтовый покров, вы можете пропустить их через измельчитель, чтобы получить бесплатную древесную мульчу".

Гриффитс также рекомендует выкопать яму в саду и поставить туда ствол своей елки.

Кроме того, по его словам, вы также можете просверлить несколько глубоких отверстий в корню, разрезать его, промыть, высушить и поставить в саду.

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