Посещают около 200 туристов в год: чем известен крошечный остров Науру

Науру – настоящий райский уголок в Тихом океане. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться тишиной и единением с природой. На крошечном острове почти нет туристов, но Науру славится своей уникальной природой, богатой историей и культурой.

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Маленький остров, окруженный коралловым рифом, станет отличным направлением отдыха для любителей приключений. Издание Express рассказало, почему стоит посетить Науру.

Науру находится в западной части Тихого океана на юге Микронезии. Площадь острова составляет 21,3 кв.км, а проживает там около 10 тысяч человек. Третья самая маленькая страна в мире расположена вблизи островов Гилберта, Маршалловых и Соломоновых островов, у побережья Папуа-Новой Гвинеи.

Это сравнительно редкий вид кораллового острова – приподнятый атолл. В центральной части Науру есть уникальная природная достопримечательность – пресноводное озеро Буада, являющееся остатком древней лагуны, а на севере также расположена группа небольших озер Анабар.

Эксперты подсчитали, что около 200 туристов посещают остров ежегодно. Это означает, что всего 15 000 человек посетили Лондон за последние 75 лет, что составляет менее 10% от количества людей, посещающих Лондон ежедневно. Частью этого очень маленького клуба является покойная королева Елизавета, посетившая крошечный остров в 1982 году во время своего тура по южной части Тихого океана.

Науру имеет более чем трехтысячелетнюю историю, но сохранилось мало свидетельств о древних временах. Остров был объявлен немецкой колонией в конце 1800-х годов, получил мандат Лиги Наций после Первой мировой войны и был оккупирован японскими войсками во время Второй мировой, прежде чем окончательно обрести независимость в 1968 году.

Это остров фосфоритных пород, а богатые месторождения сделали Науру одной из самых богатых стран в 1960-х годах с высоким ВВП на душу населения в мире. Но в 1990-х годах залежи иссякли.

Науру окружает коралловый риф, что делает его популярным среди дайверов и любителей снорклинга. Остров имеет пляжи с белым песком, обсаженные пальмами, где можно отдохнуть, а дальше в глубь страны простираются пышные джунгли.

Науру – это лето круглый год со средней температурой 26 °C. Сезон дождей длится с ноября по февраль.

Туристы могут добраться до Наура только воздушным путем с рейсами из Австралии и Фиджи. На острове есть несколько небольших отелей и пансионатов.

Науру – это необычное место, которое обязательно запомнится вам надолго. Если вы ищете спокойный и незабываемый отдых, то этот остров – именно то, что вам нужно.

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