Пять астрологических событий 2025 года, которые изменят жизнь

2025 год – это время больших изменений и новых начинаний, считают астрологи. В этот период произойдут мощные астрологические события. По китайскому гороскопу это год Змеи, когда нужно отпустить прошлое и открыться для нового, тогда вы сможете раскрыть свой потенциал.

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Пять астрологических событий помогут на этом пути роста и развития, пишет Hindustantimes.

Ретроградный Марс и Венера

2025 год начинается с ретроградного Марса. Он замедлит нашу энергию. Это планета действия и страсти, но во время ретроградности устремляет наше внимание внутрь себя. В результате люди могут испытывать разочарование, сомнения и эмоциональные реакции. Этот интроспективный период продлится до 23 февраля.

С 1 марта по 12 апреля Венера идет ретроградно в Овне и Рыбах. Это побуждает обратить внимание на прошлые отношения. Благодаря переосмыслению, мы можем оставить нездоровые связи, решить старые проблемы и подумать о наших ценностях в любви. Это шанс для роста и исцеления наших отношений.

Северный узел в Рыбах

11 января лунные узлы переходят из Овна/Вес в Рыбы/Деву, где они будут оставаться до 2026 года. Эти узлы – это не физические небесные тела, а точки, вычисленные на основе орбиты Луны и эклиптики Солнца. Их положение изменяет знаки каждые 19 лет и согласуется с годовыми фазами солнечных и лунных затмений.

Лунные узлы связаны с судьбой и душевными связями. Северный узел часто символизируют в астрологии как дракон. Он как голова направляет людей к росту. А Южный узел хвостом, который сигнализирует о том, что от чего нам нужно отказаться. Этот переход поощряет эмпатию, управление интуицией и духовное озарение. Он побуждает оставить перфекционизм Девы и уйти от чрезмерного мышления. Затемнения в этих знаках обратят внимание на необходимость сбалансировать логику с интуицией, сосредоточиться на очищении, творчестве и духовном росте.

Лилит и Веста в Скорпионе

В 2025 году астероиды Лилит и Веста занимают центральное место. Их пребывание в Скорпионе побуждает исследовать свою психику, задуматься над темами смерти и возрождения. Трансформационный характер Скорпиона будет способствовать глубокому эмоциональному и духовному очищению. Поэтому 2025 год ознаменуется мощным внутренним ростом.

Соединения Сатурна и Нептуна в Овне

В апреле 2025 года Сатурн, планета дисциплины и уроков, сблизится с Нептуном, планетой грез и иллюзий в Овне. Такое редкое соединение в последний раз наблюдалось в 1989-1990 годах. Оно совмещает творчество Нептуна со структурированностью Сатурна. Это астрологическое событие принесет возможность осуществить свои мечты, избавиться от ложных представлений и принять кардинальные изменения.

Юпитер в Раке

9 июня Юпитер, планета удачи и изобилия, впервые за 12 лет переходит в знак Рака и останется там до 2026 года. Юпитер приносит оптимизм, а в транзите через знак Рака будет способствовать подъему после тяжелой весны. Этот период замечателен для эмоционального исцеления, поддержания отношений в семье. Он поощрит людей искать комфорт и расти в эмоциональном интеллекте.