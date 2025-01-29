Что нужно есть на завтрак, чтобы 'дожить до 100 лет': эксперт поделился секретом

Достижение величественного возраста 100 лет может показаться достаточно сложной задачей. Но, по словам одного эксперта, это может стать более вероятно с определенными изменениями образа жизни.

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64-летний Дэн Бюттнер много лет изучал общины в голубых зонах, где люди гораздо чаще достигают 100 лет. Один из выводов, к которому он пришел, касался употребления правильных завтраков. Об этом он рассказал в своей публикации в TikTok (@danbuettner).

По его словам, завтракать нужно не яйцами с беконом и даже не овсянкой, лучшей альтернативой может стать суп. И не любой, а именно минестроне.

Это густой итальянский суп, обычно включающий фасоль, зеленую фасоль, помидоры, лук и несколько других овощей. В частности, фасоль богата не только белком, но и содержит впечатляющее содержание клетчатки, которая может помочь похудеть и регулировать уровень сахара в крови.

По его словам, если дополнить свой завтрак черным кофе, вы получите все шансы прожить долгую и счастливую жизнь. Бюттнер также отметил, что во время своих исследований он заметил, что очень мощное положительное влияние на возможность долгой жизни оказывает доброжелательное общение с родными. Это залог счастливого существования.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие здоровые завтраки можно приготовить, чтобы чувствовать себя сытыми.

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