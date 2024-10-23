Что посадить на зиму: инструкция для новичков

Обычно посевным сезоном у огородников считается весна. Но опытные дачники знают – многие растения можно посеять против зимы и облегчить себе весенний сев, а также ускорить созревание урожая в следующем сезоне.

Видео дня

С какими растениями можно так поступить, рассказывает Youtube-канале "Огородница из Одессы". Его авторка Лариса перечислила овощи, пригодные к высадке осенью, а также рассказала, как сделать это правильно.

Преимущества подзимнего посева

В первую очередь такой подход позволяет более рационально использовать время. Так к середине осени весь урожай, как правило, уже собирают – грядки освобождаются и появляется свободное время сделать что-нибудь на огороде.

Высеянные перед зимой овощи созревают даже раньше, чем самые ранние сорта, сажаемые весной. Так, первый урожай моркови и свеклы можно будет снять уже в начале лета. Еще и вырастут они больше и сочнее. Все потому, что весной растения получат больше влаги.

К тому же ранний урожай позволит освободить место под посев чего-нибудь скороспелого. Так вы сможете собрать по два урожая редиса, листовых салатов, черной редьки, зелени и т.д.

Однако в подзимнем посеве следует учитывать, что полученный таким образом урожай не пригоден для длительного хранения. Посеянные на зиму плоды нужно употреблять сразу. Потому их не высаживают с запасом.

Как сеять корнеплоды осенью

Основными культурами, которые можно засевать в осенние месяцы, являются корнеплоды. В первую очередь морковь и свекла. Самое важное, что нужно учесть, высаживая их осенью, это погода. Если она будет еще слишком теплой, растение начнет прорастать и из-за этого погибнет от первых же холодов. А посеянное поздно не укоренится, а просто пролежит в земле до весны. И прорастет оно тогда же, когда и овощи, взорванные обычным способом – все преимущества будут потеряны.

Ориентироваться следует на состояние почвы. Она должна слегка подмерзнуть, но все еще оставаться рыхлой. Обычно нужную кондицию она приобретает, когда устанавливается и держится легкий мороз. То есть от середины ноября, в зависимости от климатической зоны.

Выбирая участок для подзимнего посева, лучше остановиться на клочке земли на возвышенности. Снег здесь сойдет быстрее, растения начнут получать тепло раньше, а еще не будет застаиваться вода, как в низинах. Их лучше обходить, планируя грядки перед зимой. В низовьях семенной материал вымокнет и не прорастет.

Важно также учитывать правила севооборота. Не сеять растения на том же участке, где эта же культура росла летом. То есть сажать морковь после моркови – плохая идея. Лучшими предшественниками для этого корнеплода являются картофель, огурцы, капуста или бахчевые и бобовые культуры.

Как подготовить грядку под подзимний посев.

Начните с того, что уберите с определенного под посевы участки все растительные остатки. Далее перекопайте землю, добавив в нее смесь удобрений – компост с примесью золы. На квадратный метр огорода понадобится 4-5 кг компоста и стакан золы. Удобренную землю необходимо разрыхлить граблями.

Под посевы на подготовленной грядке делают бороздки. Для моркови оптимальная глубина – это 2-3 см, а шаг между бороздами – 20 см. В полученные углубления нужно заложить примерно вдвое больше семян, чем для весеннего посева. Часть материала все же не переживет зиму, поэтому следует подстраховаться. Замачивать семена при этом нельзя во избежание быстрого прорастания или замораживания. Напоследок бороздки засыпают, утрамбовывают лопатой и накрывают мульчей, например ветвями.

Больше никакого ухода до весны такая грядка не потребует. А вот когда начнет сходить снег, тогда стоит снять мульчу и накрыть землю пленкой – это создаст парниковый эффект, почва быстрее погреется, а растения начнут прорастать. При необходимости участок необходимо дополнительно полить. Но это только если зима была бесснежной, а весна – сухой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно сажать на зиму чеснок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.