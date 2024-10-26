Что посадить под зиму: полный список овощей и трав

От осенней подготовки огорода зависит качество и количество урожая в следующем сезоне. Поэтому опытные огородники не упускают случая внести удобрения и посадить на зиму некоторые культуры. Преимуществ такой посадки много: всходы появляются раньше, будут расти крепкими и закаленными, а часть культур даже успеет дать первый урожай к активизации основных вредителей.

Видео дня

Традиционно на зиму сажают лук и чеснок. OBOZ.UA публикует список всех овощей и трав, которые можно высаживать осенью.

Укроп

Укроп начинает сходить и при температуре +3 °С, поэтому высевать его можно только при стойком похолодании. Днем это может быть 0...+2°С, ночью -2...-3°С. Глубина закладки семян должна составлять 2,5-3 см, а расстояние между рядами – 20 см. Норма высева 3-5 г на кв.м. Огородники применяют веерное сеяние по поверхности. Семена перемешивают с песком и мульчируют. Посеянный на зиму укроп взойдет к середине мая.

Петрушка

Листовая петрушка начинает сходить при +2 °С тепла. Растение очень стойкое и переносит температуру до -9 °С. Осенний посев позволяет петрушке выиграть время и начать более качественную вегетацию. Глубина посева семян должна составлять 1-1,5 см, а расстояние между рядами – 20-25 см. Норма высева – 0,6-1,5 г на кв.

Морковь

Грядку нужно готовить заранее, а начинать сеянку можно, когда температура опустится до +2…+4°С. Глубина закладки семян – 3-4 см, расстояние между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 1 г. Специалисты отмечают, что высеянная с осени морковь сохраняется хуже, чем при весенней посадке.

Кинза (кориандр)

Всходы кинзы не боятся обратных весенних заморозков и хорошо переносят похолодание до -8...-10°С. При глубине посева 1-1,5 см расстояние между рядами должно составлять 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 5 г.

Салат

Ранний урожай взойдет независимо от того, дождливой удалась весна или сухой. Семена выносливые, перенесут легкие заморозки. Глубина закладки должна составлять не менее 2 см, а расстояние между строками – 30-40 см. Норма высева на квадратный метр – 0,6-0,7 г.

Кресс-салат

Кресс-салат сходит очень быстро, поэтому с зимним посевом спешить нельзя, нужно дождаться заморозков. Средняя глубина закладки семян должна составлять 1-1,5 см, а расстояние между рядами – 10-15 см, при строчном посеве можно увеличить до 20 см между рядами и 50 см между лентами. Норма высева – 3 г на кв.

Салатная горчица

Горчица листовая не боится морозов и похолодания до -5 °С. Сеять ее лучше с наступлением первых заморозков на глубину 1,5 см, соблюдая дстани между рядами – 25-30 см. Норма высева – 2-2,5 г на кв.м.

Шпинат

Шпинат можно сеять в несколько этапов. При посадке в конце сентября растения успевают сформировать розетку небольших листочков, которые и будут зимовать под снежным укрытием. Весной при первом тепле они сразу начнут расти, и уже через полторы недели можно собирать первый урожай. Второй срок наступает в ноябре-декабре. Глубина посева составляет 3-4 см, а расстояние между растениями – 7-10 см. Норма высева на квадратный метр – 4 г.

Свекла

Семена свеклы начинают прорастать уже при +5 °С, поэтому сроки подзимнего посева необходимо сместить на период устойчивого похолодания, до -2…-4 °С. Свеклу сеют на глубину 3-4 см, а расстояние между растениями должно составлять 5-10 см. Норма высева на квадратный метр примерно 4 г. На зиму следует выбирать исключительно холодостойкие сорта или с пометкой "устойчивые к стрелкованию".

Репа

Репу можно высевать примерно за две недели до начала заморозков. Оптимальная глубина посева – 3 см. Оптимальное расстояние в междурядьях – 10-15 см. Сеять лучше по три семян в гнездо. Зимняя репа даст урожай уже в конце мая – начале июня.

Сельдерей

Для осенних посадок подходят листовые сорта сельдерея, но и среди корневых есть сорта, пригодные для посева на зиму. Глубина – 1,5-2 см. Высев проводят загущенно. Норма высева семян на квадратный метр – 0,1-0,2 г.

Также на зиму можно высаживать:

Хрен – глубина закладки: 2-3 см, расстояние между растениями: 30-35 см, а между рядами: 50-70 см.

Лук-порей – глубина посева: 1,5 см, расстояние между растениями: 8-12 см, между рядами: 30-35 см. Норма высева - 2 г. Лук многоярусный

Чеснок – расстояние между зубчиками 10-15 см, а между рядами – 20-25 см.

Редис – глубина посева семян 2-3 см, расстояние между растениями 4-6 см, а между рядками – 10-15 см. Норма высева на квадратный метр – от 5-6 до 10 г.

Пастернак – посев на 2 см, расстояние в ряду – 5 см, а между рядами 30-35 см. Норма высева на квадратный метр – 1,5-2 г.

Фенхель – расстояние между рядами должно быть 60-70 см, а при двухстрочном посеве между строк оставляют 20-25 см. Норма высева на квадратный метр – 0,8-1 г.

Щавель – расстояние между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 1,5 г.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, зачем сеют свеклу в ноябре и как помочь им прорасти весной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.