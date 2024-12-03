Что посмотреть в декабре на Netflix: новые рождественские фильмы

Декабрь традиционно становится месяцем теплых историй, семейного уюта и предпраздничного настроения, и стриминговые платформы не отстают от этого духа. Netflix подготовил для своих зрителей подборку рождественских фильмов, которые помогут погрузиться в праздничную атмосферу.

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Среди новинок — комедии, романтические ленты и сказочные приключения, которые обрадуют и детей, и взрослых. Эти фильмы предназначены для тех, кто любит смотреть кино под одеялом с чашкой какао в руках.

Платформа предлагает как совсем новые истории, так и продление любимых сюжетов. Независимо от предпочтений, каждый найдет что-то особенное для себя, чтобы сделать зимние вечера еще теплее.

То Рождество (That Christmas, 2024)

Это теплая рождественская комедия, которая перенесет вас в небольшой приморский городок, охваченный неожиданной метелью. Фильм рассказывает о переплете историй местных жителей: о семье, дружбе, любви и одиночестве.

Особое место в сюжете занимает Санта-Клаус, который по своей ошибке оказывается в центре необычных событий. Эта трогательная история, основанная на популярной детской книге, полна юмора, волшебства и праздничного настроения. Фильм обещает подарить зрителям незабываемые впечатления и поднять настроение в канун Рождества.

Праздничные джентльмены (The Merry Gentlemen, 2024)

Это рождественский музыкальный фильм 2024 года, рассказывающий о возвращающейся домой танцовщице Эшли (Бритт Робертсон), чтобы спасти бар родителей "The Rhythm Room" от закрытия. Она организует танцевальное шоу, участниками которого становятся мужчины, чтобы собрать средства для погашения долга.

Среди главных героев — подрядчик Люк (Чед Майкл Мюррей), который становится важной частью этого проекта, несмотря на свои сомнения.

Фильм режиссера Питера Салливана отличается теплом, юмором и танцевальными номерами, создающими особое праздничное настроение.

Наш маленький секрет (Our Little Secret, 2024)

Это рождественская романтическая комедия от Netflix, главную роль в которой сыграла Линдси Лохан. По сюжету двое бывших влюбленных, Эйвери (Лохан) и Логан (Иан Гардинг) вынуждены провести Рождество вместе, поскольку их нынешние партнеры оказываются родными братом и сестрой. Чтобы избежать неудобных ситуаций, они решают скрыть свою прошлую романтическую историю, но это оказывается сложнее, чем казалось.

Фильм стал третьим проектом Линдси Лохан для Netflix, и актриса была не только главной звездой, но и продюсером. Лента отличается комедийным тоном и легким нарядом, что делает его идеальным выбором для зимних вечеров.

Бессмысленное Рождество с Сабриной Карпентер (A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, 2024)

Это праздничное музыкальное шоу на Netflix, предлагающее зрителям сочетание веселья, песен и неожиданных дуэтов. Сабрина Карпентер исполняет треки из своего мини-альбома Fruitcake, в том числе рождественский ремикс на ее хит "Nonsense".

В программе также принимают участие гости, среди которых Клара Делевинь, Тайла, Шания Твейн. Шоу включает комедийные скетчи в стиле Чарльза Диккенса и преследует цель создать легкое и праздничное настроение.

Горячий снеговик (Hot Frosty, 2024)

Это очаровательная рождественская комедия, рассказывающая о вдове Кэти, пытающейся справиться с потерей любимого мужчины. В канун Рождества, благодаря магическому шарфу, она оживляет волшебного снеговика Джека. Вместе они переживают незабываемые приключения, помогающие Кэти вновь обрести радость жизни и веру в любовь.

Фильм сочетает элементы фэнтези, романтики и юмора, создавая атмосферу тепла, доброты и праздничного настроения.

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