Что празднуют 19 декабря вместо Николая: все об этом дне

19 декабря православные верующие чтят память мученика Онифатия, преподобного Ильи Муромца Печерского, мучеников Тимофея и Полиевкта. Именины празднуют Тимофеи, Григории, Ильи и Анастасии.

Видео дня

В мире отмечают Международный день помощи бедным, День сотрудничества Организации Объединенных Наций, День вечнозеленых растений, а в Украине – День адвокатуры. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 декабря

По новоюлианскому календарю 19 декабря чтят память мученика Онифатия-римлянина. Онифатий жил во времена гонения на христиан и не отрекся от веры. Однажды он поехал на восток к мощам святых мучеников, погибших за Христову веру. В Тарсе, родном городке апостола Павла, Онифатия заключили в тюрьму и жестоко пытали. Умер святой мученической смертью в 306 году.

Святой мученик Полиевкт был родом из Кесарии. За свои христианские проповеди он был схвачен и брошен в тюрьму и принял мученическую смерть. Также сегодня чтят память дьякона Тимофея, жившего в Мавритании. За исповедание христианства его обрекли на страдания и пытки.

В декабре 2002 года был подписан указ об установлении в Украине профессионального праздника – Дня адвокатуры, который отмечается ежегодно 19 декабря. Адвокаты должны способствовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан, оказывать им юридическую помощь. Праздник установлен, чтобы отметить большое общественное значение этого правозащитного института в Украине.

19 декабря – Международный день помощи бедным. ООН было принято несколько программ, которые ставят своей целью улучшение уровня жизни людей. Первые программы по ликвидации бедности начали действовать еще несколько десятилетий, однако пока число живущих за чертой бедности не уменьшается. Причина – не только нехватка денег, но и отсутствие достойной работы, жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению.

Также в странах мира 19 декабря отмечают:

День сотрудничества ООН;

День вечнозеленых растений;

Международный день эмо;

День освобождения Гоа (Индия);

Национальный день леденцов и День овсяных кексов в США.

Выдающиеся исторические события 19 декабря

1863 – англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

1917 – в Киеве завершился Всеукраинский съезд советов. Вопреки намерениям большевиков большинство из 2 тысяч его делегатов поддержало Центральную Раду.

1917 – в Канаде играми в Монреале и Торонто стартовал первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).

1920 – приказом Крымревкома объявлялось, что на всем Крымском полуострове немедленно, "с момента объявления этого приказа", прекращается выдача пенсий всем тем, кто к тому времени их получал.

1941 – 15-летняя английская принцесса Елизавета (будущая королева) выступила в спектакле "Золушка" для английских солдат (1941).

1946 – начало Первой индокитайской войны – борьба вьетнамских национал-коммунистов против французской колониальной администрации, закончившаяся разделением Вьетнама на два государства (1954).

1972 – на Землю вернулся экипаж американского космического корабля "Аполлон-17".

1984 – В Пекине премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и КНР Чжао Цзыян подписали соглашение о возвращении в 1997 году британской колонии Гонконг под юрисдикцию Китая.

1997 – премьера американского фильма "Титаник".

2001 – премьера ленты "Братство Кольца", экранизации первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

2016 – Приватбанк стал государственным.

Родившийся 19 декабря

1852 – Альберт Майкельсон, американский физик, эксперимент которого заложил сомнения в существовании эфира.

1875 – Милева Марич, первая жена Альберта Эйнштейна, которую некоторые исследователи биографы считают соавтором его революционных научных идей.

1906 – Леонид Брежнев, советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1960–1964 и 1977–1982 годах

1915 – Эдит Пиаф, французская певица.

1919 – Николай Лукаш, выдающийся украинский переводчик.

1920 – Руденко Николай, украинский поэт, писатель, философ, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской Группы (УГХ).

1959 – Мария Матиос, украинская писательница.

1963 – Тиль Швайгер, немецкий актер, режиссер и продюсер.

1972 – Алисса Милано, американская актриса.

В этот день умерли:

1741 – Витус Беринг, датский морской офицер, исследователь Камчатки, Тихоокеанского побережья и западных берегов Северной Америки, капитан-командор российского флота.

1848 – Эмили Бронте, английская писательница, автор романа "Буремный перевал".

1996 – Марчелло Мастроянни, итальянский актер.

2004 – Герберт Чарлз Браун, американский химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь всех важнейших православных праздников на 2025 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.