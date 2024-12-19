Лучшие семейные фильмы: подборка для веселого вечера с детьми

Рождественско-новогодний период – время, которое лучше провести с семьей. Одним из вариантов досуга будет общий просмотр фильмов, которые будут интересны для взрослых и детей.

Видео дня

OBOZ.UA подобрал топ лучших фильмов для всей семьи. Это хорошие, поучительные и увлекательные истории, которые точно понравятся детям.

Страна снов

Год: 2022

Жанр: фэнтези, семейный, приключения, мюзикл.

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

Актеры: Марлоу Баркли, Джейсон Момоа, Крис О'Дауд, Кайл Чандлер, Кэмерон Николл.

Немо живет на маяке на отдаленном острове вместе с отцом Питером. Они совсем не скучают, ведь богатое воображение Питера придумывает самые невероятные истории. Вдруг Питер пропадает без вести в открытом море, а Немо вынуждена переехать к родному дяде Филиппу. В руки Немо попала секретная карта Страны снов, и девочка при поддержке сказочного существа Флипа отправляется на поиски папы в волшебный мир.

Дулитл

Год: 2020

Жанр: комедия, фэнтези, семейный, приключенческий.

Режиссер: Стивен Гейган

Актеры: Роберт Дауни мол., Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Джесси Бакли, Гарри Коллетт.

Это новая экранизация семейной комедии "Доктор Дулитл" 1998 года. Режиссер Стивен Гейган решил экранизировать роман Хью Лофтинга "Путешествия доктора Дулитла". Доктор Дулитл однажды случайно услышав обращение к нему бездомной собаки, поначалу не мог поверить в то, что может понимать язык животных. Сюжет развивается в викторианской Англии.

Том и Джерри

Год: 2021

Жанр: комедия, семейный

Режиссер: Тим Сторе

Актеры: Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Джордан Болджер, Роб Делани, Пэтси Ферран.

Что может быть лучше, чем провести семейный вечер за просмотром любимой истории многих поколений. Кот Том мечтает стать великим пианистом, но мышонок Джерри вдруг ломает его инструмент. Между ними начинается настоящая вражда. Джерри удается пробраться в первоклассную гостиницу, в которую недавно устроилась работать Кайла в качестве сотрудника отдела планирования мероприятий. Кайла обращается за помощью к Тому, чтобы избавиться от Джерри...

Дора и потерянный город

Год: 2019

Жанр: комедия, детектив, семейный, приключенческий.

Режиссер: Джеймс Бобин

Актеры: Изабелла Монер, Эухенио Дербес, Майкл Пенья, Ева Лонгория.

Дора провела жизнь в джунглях вместе со своими родителями-исследователями. Однажды все меняется: родители отправляются на поиски золотого города инков, а Дора вынуждена перебраться в город к своим родственникам и ходить в обычную школу. Когда родители внезапно исчезают, девочка решает их найти…

Кристофер Робин

Год: 2018

Жанр: комедия, фэнтези, семейный, приключенческий.

Режиссер: Марк Форстер.

Актеры: Юэн МакГрегор, Гейли Этвелл, Бронте Кармайкл, Марк Гетисс, Джим Каммингс.

Когда-то в далеком детстве главный герой пережил много увлекательных приключений. Теперь Кристофер Робин стал взрослым мужчиной. Взрослая жизнь заставила его забыть о сказках и больше не верить в чудеса. Но однажды он встречает своего давнего приятеля. Встреча полностью изменила жизнь Кристофера…

Гарри Поттер: серия фильмов

Год: 2001

Жанр: фэнтези, семейный, приключенческий

Режиссер: Крис Коламбус

Актеры: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Ричард Гаррис, Алан Рикман, Мэгги Смит, Робби Колтрейн, Том Фелтон, Мэттью Льюис, Иен Гарт.

Куда же без легендарной экранизации Гарри Поттера. Серия фильмов о выжившем мальчике известна каждому. Первая часть имеет особую волшебную праздничную атмосферу.

Золушка

Год: 2015

Жанр: мелодрама, фэнтези, семейный

Режиссер: Кеннет Брана

Актеры: Лили Джеймс, Кейт Бланшет, Ричард Мэдден, Гелена Бонэм Картер, Нонсо Анози, Стеллан Скарсгард.

Элла в раннем возрасте потеряла мать, а новая жена отца стала для девушки злой мачехой. Теперь Элла только служанка, но девушка, помня наставления матери, продолжает верить в добро и чудо. Как-то в лесу она знакомится с прекрасным юношей, который приглашает ее на настоящий королевский бал.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о нашумевшем сериале о Гарри Поттере, который начнут снимать в 2025-м.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.