Какие растения сеют на рассаду в декабре: подборка для опытных садоводов

Если вы думаете, что декабрь – сезон затишья для садоводов, вы глубоко ошибаетесь. Именно в первый зимний месяц начинают сеять на медленно растущие рассаду культуры. Следует учитывать сроки созревания – у некоторых цветов от начала посева до цветения проходит более 6 месяцев.

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OBOZ.UA рассказывает, какие растения можно посеять на рассаду в декабре. Следует обратить внимание, что при ранней посадке лучше позаботиться о дополнительной подсветке фитолампой.

Бегонии

Домашняя бегония размножается несколькими способами: семенами, вегетативным способом (черенками или делением куста или клубня). Для выращивания из семян необходимо в конце февраля или начале марта наполнить грунтом небольшие емкости, накрыть пленкой или стеклом и поставить в хорошо освещенном теплом месте. Семена лучше не поливать, а слегка опрыскивать.

Гвоздики шабо

Это красивый многолетник, имеющий разнообразное цветение. Цветы могут быть простые, махровые, полумахровые, изогнутые, гофрированные, рассеченные и складчатые.

Этот сорт начинает цвести спустя 150 дней после посева, но иногда сроки затягиваются почти на месяц. Сеять семена начинают в декабре, предварительно обустроив теплицу или создав соответствующие условия. В открытую почву рассаду можно пересаживать в мае.

Эустома

Цветет эустома через 4-5 месяцев после появления всходов, поэтому посев начинают с начала декабря и проводят до конца января. Для рассады лучше выбрать небольшие пластиковые стаканчики и легкий, рыхлый субстрат с добавлением песка для лучшей аэрации кислорода.

Посев производят поверхностный, на каждый стаканчик хватит 2-3 семян, которые нужно легко вдавить в грунт. Сверху лучше накрыть полиэтиленовым пакетом или стеклом до появления всходов. Растениям требуется дополнительное освещение. Когда высота будет достигать 1,5-2 см, следует произвести пикирование. К середине мая эустома должна сформировать 4-8 настоящих листа.

Вербена

Вербена размножается семенами и вегетативно. В подготовленную почву лучше предварительно внести несколько органических удобрений, а семена высевать на глубину 1-1,5 см. Вербена цветет с конца июля по конец сентября.

Пеларгония

При раннем посеве пеларгонии обязательно требуется дополнительное освещение. Это довольно выносливое растение, которое легко переносит засушливые периоды. Весной пеларгонии можна высадить на террасах или балконах в подвесных горшках. Садоводы говорят, что оптимальная температура должна составлять 20-25°C, но и в более жаркие дни при хорошем поливе кусты не будут прекращать цвести.

Гелениум

Гелениум – неприхотливый многолетник, цветущий с июля по октябрь. Размножают цветки делением куста или черенками. Разделение проводят весной, осторожно выкапывая остатки старого корневища и рассаживая отдельные розетки молодых растений.

Расстояние следует оставлять в зависимости от размера разрастания определенного сорта. Семена прорастают в течение нескольких недель в светлом и умеренно теплом (в среднем – 18 градусов) месте. После появления третьей пары листьев рассаду следует пикировать. Высадку в открытый грунт производят в мае. Обратите внимание, что цвести молодые цветы будут только на следующий год.

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