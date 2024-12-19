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Какие растения сеют на рассаду в декабре: подборка для опытных садоводов

Алина Милсент
NewsLife
3 минуты
1,0 т.
Какие растения сеют на рассаду в декабре: подборка для опытных садоводов

Если вы думаете, что декабрь – сезон затишья для садоводов, вы глубоко ошибаетесь. Именно в первый зимний месяц начинают сеять на медленно растущие рассаду культуры. Следует учитывать сроки созревания – у некоторых цветов от начала посева до цветения проходит более 6 месяцев.

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OBOZ.UA рассказывает, какие растения можно посеять на рассаду в декабре. Следует обратить внимание, что при ранней посадке лучше позаботиться о дополнительной подсветке фитолампой.

Бегонии

Какие растения сеют на рассаду в декабре: подборка для опытных садоводов

Домашняя бегония размножается несколькими способами: семенами, вегетативным способом (черенками или делением куста или клубня). Для выращивания из семян необходимо в конце февраля или начале марта наполнить грунтом небольшие емкости, накрыть пленкой или стеклом и поставить в хорошо освещенном теплом месте. Семена лучше не поливать, а слегка опрыскивать.

Гвоздики шабо

Какие растения сеют на рассаду в декабре: подборка для опытных садоводов

Это красивый многолетник, имеющий разнообразное цветение. Цветы могут быть простые, махровые, полумахровые, изогнутые, гофрированные, рассеченные и складчатые.

Этот сорт начинает цвести спустя 150 дней после посева, но иногда сроки затягиваются почти на месяц. Сеять семена начинают в декабре, предварительно обустроив теплицу или создав соответствующие условия. В открытую почву рассаду можно пересаживать в мае.

Эустома

Какие растения сеют на рассаду в декабре: подборка для опытных садоводов

Цветет эустома через 4-5 месяцев после появления всходов, поэтому посев начинают с начала декабря и проводят до конца января. Для рассады лучше выбрать небольшие пластиковые стаканчики и легкий, рыхлый субстрат с добавлением песка для лучшей аэрации кислорода.

Посев производят поверхностный, на каждый стаканчик хватит 2-3 семян, которые нужно легко вдавить в грунт. Сверху лучше накрыть полиэтиленовым пакетом или стеклом до появления всходов. Растениям требуется дополнительное освещение. Когда высота будет достигать 1,5-2 см, следует произвести пикирование. К середине мая эустома должна сформировать 4-8 настоящих листа.

Вербена

Какие растения сеют на рассаду в декабре: подборка для опытных садоводов

Вербена размножается семенами и вегетативно. В подготовленную почву лучше предварительно внести несколько органических удобрений, а семена высевать на глубину 1-1,5 см. Вербена цветет с конца июля по конец сентября.

Пеларгония

Какие растения сеют на рассаду в декабре: подборка для опытных садоводов

При раннем посеве пеларгонии обязательно требуется дополнительное освещение. Это довольно выносливое растение, которое легко переносит засушливые периоды. Весной пеларгонии можна высадить на террасах или балконах в подвесных горшках. Садоводы говорят, что оптимальная температура должна составлять 20-25°C, но и в более жаркие дни при хорошем поливе кусты не будут прекращать цвести.

Гелениум

Какие растения сеют на рассаду в декабре: подборка для опытных садоводов

Гелениум – неприхотливый многолетник, цветущий с июля по октябрь. Размножают цветки делением куста или черенками. Разделение проводят весной, осторожно выкапывая остатки старого корневища и рассаживая отдельные розетки молодых растений.

Расстояние следует оставлять в зависимости от размера разрастания определенного сорта. Семена прорастают в течение нескольких недель в светлом и умеренно теплом (в среднем – 18 градусов) месте. После появления третьей пары листьев рассаду следует пикировать. Высадку в открытый грунт производят в мае. Обратите внимание, что цвести молодые цветы будут только на следующий год.

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