Что празднуют 7 марта в Украине и мире: события этого дня

7 марта православные верующие чтят память священномучеников, которые в Херсонесе были епископами, и преподобного Эмилиана Итальянского. Именины сегодня празднуют Эмили и Эмилии, Павлы, Николаи, Несторы, Лаврентии, Евгении, Василии, Оксаны, Надежды, Марии, Ксении.

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В мире отмечают глобальный день отключения от сети и Всемирный день молитвы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 7 марта

Православные праздники

По новоюлианскому календарю 7 марта – день памяти священномучеников, которые в Херсонесе были епископами и преподобного Эмилиана Итальянского.

Священномученики, епископы Херсонесские – Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий и Капитон – проповедовали христианство в Северном Причерноморье, включая Крым, в IV веке. Они потерпели мученическую смерть в Херсонесе Таврическом за свою веру. Их проповедь укрепила христианство в Херсонесе, с V века ставшим важным духовным центром, откуда христианство распространялось на север, на территории Киевской Руси.

Преподобный Эмилиан (Викторин) был родом из Рима. До старости он вел греховную жизнь, но потом раскаялся и ушел в монастырь. Там он принял монашество с именем Эмилиан и провел остаток своих дней в смиренном служении Богу. По легенде, однажды игумен увидел, как Эмилиан молился в пещере, озаренный неземным светом, и услышал голос, извещавший о прощении его грехов.

Глобальный день отключения от сети

Глобальный день отключения от сети (National Day of Unplugging) – ежегодное событие, призывающее людей оторваться от своих электронных устройств и провести время в реальном мире. Этот день отмечается в первую пятницу марта. Идея возникла у США с целью противостояния зависимости от технологий.

Всемирный день молитвы

Эта традиция зародилась в конце XIX века в США, когда христианки стали объединяться для молитвы за мигрантов и нуждающихся.

Со временем движение распространилось по всему миру, и теперь в нем принимают участие христиане почти 180 стран. Цель Всемирного дня молитвы – объединить христиан разных конфессий в общей молитве о мире, справедливости и единстве.

Исторические события 7 марта

321 – по указу римского императора Константина воскресенье стало днем ​​отдыха от труда.

1573 – Иван Федорович основал во Львове первую типографию.

1573 – Венеция уступила Османскую империю Кипром.

1876 ​​– 29-летний американский изобретатель Александер Грэм Белл получил патент на телефон.

1900 – с борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse поступило первое в истории беспроводное сообщение на берег.

1933 – в американском городе Атлантик-Сити Чарльз Дарроу придумал популярную и ныне игру "Монополия".

1936 – в нарушение действующих мирных договоров Третий Рейх реоккупировал Рейнскую область.

1941 – для поддержки греческой армии в боевых действиях против Италии премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль направил в Грецию 58 тысяч британских и австралийских военных, ранее дислоцированных в Египте. Наступление Италии удалось отразить, однако британско-австралийские и греческие войска потерпели сокрушительное поражение, когда в апреле на Грецию начала наступление немецкая армия.

1957 – первый полет среднемагистрального пассажирского самолета Ан-10.

1967 – в СССР шестидневная рабочая неделя с одной выходной заменена на пятидневную с двумя выходными.

1992 – после свержения президента Звиада Гамсахурдиа в Тбилиси объявлено о создании нового органа власти, Государственного совета, главой которого стал бывший глава Компартии Грузии Эдуард Шеварнадзе.

2024 – Швеция стала 32-м членом НАТО.

Кто родился 7 марта

1765 – Жозеф Нисефор Ньепс, французский изобретатель, один из создателей фотографического процесса: в 1820-е годы изобрел способ фиксирования изображения с помощью светочувствительного асфальтного лака (гелиография).

1850 – Томаш Масарик, чехословацкий общественный и политический деятель, первый президент Чехословакии.

1875 – Морис Жозеф Равель, французский композитор.

1932 – Владимир Дахно, украинский кинорежиссер и художник-аниматор.

1970 – Рэйчел Вайс, английская актриса и модель, еврейского происхождения.

В этот день умерли:

1274 – Тома Аквинский, философ-схоласт и теолог, систематизатор христианского богословия на основе учения Аристотеля ("Сумма теологии").

1657 – Хаяси Радзан, японский мыслитель, законодатель и поэт.

1809 – Жан-Пьер Франсуа Бланшар, французский изобретатель, пионер авиации и воздухоплавания.

1985 – Аркадий Фидлер, польский писатель, журналист, естествоиспытатель и исследователь.

1999 – Стэнли Кубрик, американский режиссер.

2017 – Ганс Георг Демельт, американский физик, нобелевский лауреат.

2023 – Дмитрий Коцюбайло (позывной "Да Винчи"), украинский доброволец, военнослужащий. Герой Украины (2021).

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