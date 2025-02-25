Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: делимся рецептом блюда за 5 минут

Лаваш – очень простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных блюд для перекуса, а также закусок в виде трубочек, рулетов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с сосисками, сыром и майонезом.

Ингредиенты:

Лаваш

Для начинки:

Сосиски

Сыр

Майонез

Способ приготовления:

1. Натрите сосиски, сыр, добавьте майонез, перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сложите конвертом.

3. Обжарьте с двух сторон.

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