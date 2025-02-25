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Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: делимся рецептом блюда за 5 минут
Лаваш – очень простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных блюд для перекуса, а также закусок в виде трубочек, рулетов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с сосисками, сыром и майонезом.
Ингредиенты:
- Лаваш
Для начинки:
- Сосиски
- Сыр
- Майонез
Способ приготовления:
1. Натрите сосиски, сыр, добавьте майонез, перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сложите конвертом.
3. Обжарьте с двух сторон.
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