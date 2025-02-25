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Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: делимся рецептом блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
63
Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: делимся рецептом блюда за 5 минут

Лаваш – очень простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных блюд для перекуса, а также закусок в виде трубочек, рулетов.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с сосисками, сыром и майонезом.

Конвертики из лаваша

Ингредиенты:

  • Лаваш

Для начинки:

  • Сосиски
  • Сыр
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Натрите сосиски, сыр, добавьте майонез, перемешайте.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку на лаваш, сложите конвертом.

Приготовление блюда

3. Обжарьте с двух сторон.

Готовое блюдо

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