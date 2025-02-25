Когда обрезать сливу: советы опытных дачников

Правильная обрезка сливы – это важная часть ухода, которая обеспечит не только красивый вид дерева, но и высокую урожайность. Однако время, когда следует обрезать дерево, в значительной степени зависит от того, когда его плоды достигают зрелости.

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Важно учитывать не только сезон обрезки, но и тип дерева, что поможет избежать ошибок в уходе. Опытные дачники советуют не пренебрегать этой процедурой, ведь она значительно улучшает здоровье сливы.

Когда лучше всего обрезать сливу

Сроки обрезки будут зависеть от сорта сливы и времени, когда созревают ее плоды. Если дерево дает плоды ранней осенью, обрезку лучше проводить на ранней весне, до начала активного роста. Это касается таких сортов, как Доблесть, Президент и обычный венгр. Однако если дерево плодоносит раньше, в середине лета, обрезку следует планировать на июль-август.

Советы по обрезке молодых деревьев

Если вы усадили сливу весной, ее нужно обрезать сразу после посадки. Лучше всего обрезать дерево так, чтобы верхушка была на расстоянии 50 см от самой высокой ветки. Боковые ветки следует укоротить до 40 см, чтобы обеспечить правильное формирование кроны. Если дерево было посажено осенью, обрезку следует сделать весной следующего года. Молодое дерево следует обрезать на высоте 80 см, чтобы стимулировать развитие боковых побегов.

Обрезка старых деревьев

Обрезка старых слив требует особого подхода. Для таких деревьев процедура проводится не раньше, чем через третий-четвертый год после посадки. Обычно следует удалять старые, больные или поврежденные ветви, а также побеги, растущие внутрь кроны. Важно не забывать об обрезке вертикальных побегов – так называемых "волков". Эти побеги не плодоносят и уносят энергию у дерева.

Как формировать крону сливы

Чтобы обеспечить правильную форму кроны сливы, следует летом, к середине июля, удалять "волчки". Это позволяет дереву разрастаться более правильно – сверху крона будет узкой, а внизу широкой. Такая обрезка способствует лучшему доступу света к каждой ветви, что, в свою очередь, обеспечит лучшее плодоношение. Обрезку следует производить с помощью секатора или вручную.

Обрезка после сбора урожая

Обрезка сливы после уборки урожая имеет свои особенности. Она способна понизить скорость роста дерева, потому такую функцию следует делать после того, как плоды будут собраны. Однако ранняя весенняя обрезка, напротив, стимулирует рост и развитие дерева, что способствует хорошему плодоношению в следующем сезоне.

Омолаживающая обрезка

Иногда необходимо выполнять омолаживающую обрезку старых деревьев. Это позволяет дереву восстановиться и стимулирует рост новых побегов. Во время омоложения следует обрезать четырехлетние и старшие побеги, что поможет дерево активизировать плодоносящие процессы. Следует обратить внимание, чтобы срез оставлял на ветке почку или боковую ветвь.

Проводить обрезку сливы лучше всего в ясные, сухие и безветренные дни. Нужно соблюдать осторожность при выполнении срезов, чтобы не повредить дерево. Не забывайте после обрезки обработать раны специальной садовой мазью с фунгицидом во избежание заражения. Это особенно важно для старых деревьев, требующих особого ухода.

OBOZ.UA также писал, как обрезать плодовые деревья, чтобы увеличить их урожайность.

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