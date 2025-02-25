Самые красивые острова Италии: куда уехать в отпуск мечты

Италия славится не только своей континентальной частью, но и островами, привлекающими туристов со всего мира. Островная часть страны насчитывает около 450 островов, каждый из которых имеет свою уникальную атмосферу, ландшафт и культуру.

Видео дня

Независимо от того, мечтаете ли вы о гламуре на Капри, хотите ли отдохнуть на безлюдных пляжах Сицилии или исследовать подводные сокровища на Тремите, Италия готова предложить остров для любого вкуса. В Lonely Planet назвали острова, которые станут идеальными отпускными местами.

Искья — лучше для пляжного отдыха

Искья – вулканический остров, прекрасно сочетающий красоту природы с историей. Его пышная растительность и теплые источники привлекают туристов, желающих соединить отдых с оздоровлением. Иски славится своими великолепными пляжами, в частности Spiaggia dei Maronti, где можно наслаждаться купанием в термальных водах, а также уникальными ботаническими садами La Mortella. Остров имеет атмосферу покоя и изящества, где можно найти отдых на любой вкус.

Сицилия

Это самый большой остров Италии, поражающий своей красотой и историей. Остров известен своими средневековыми городами, пляжами с белым песком и величественным вулканом Этна. Здесь можно посетить многочисленные достопримечательности, в частности Долину храмов в Агридженто или Палатинскую капеллу в Палермо. Сицилия – это идеальное место для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с культурной программой.

Сан-Домино

Остров Сан-Домино является частью архипелага Тремити и является настоящей жемчужиной для любителей подводного мира. Его чистые воды с невероятным цветом и скальными бухтами идеальны для снорклинга и дайвинга. Дайвинг-центры на острове позволяют погружаться в подводные пещеры, такие как Grotta del Bue Marino, что позволяет исследовать подводные глубины. Остров идеален для активного отдыха в окружении природы.

Эльба

Лучше всего для пеших и велосипедных прогулок. Этот остров предлагает отдых на природе. Он является частью Национального парка Тосканского архипелага и имеет множество маршрутов для пеших и велосипедных прогулок. Протяженные горные пути открывают невероятные виды на море и окрестные острова.

Капри

Это символ итальянского гламура и роскоши. Его потрясающие виды, роскошные виллы и раскрашенные набережные привлекают миллионы туристов со всего мира. Капри предлагает посетителям уникальные достопримечательности, такие как термальные источники, сады Августа и отличные пляжи, в частности Bagni di Tiberio, где можно купаться среди руин римской виллы.

Понцианские острова

Разбросанные у южного побережья Лацио Понцианские острова – прекрасное место для тех, кто хочет отдохнуть от хаоса. Остров Понца, самый большой среди них, славится своей природной красотой, римскими руинами и кристально чистой водой. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться уединением, прогуливаясь по поселкам с цветными домами и отведать свежие морепродукты на набережной.

Стромболи

Это вулканический остров, предлагающий уникальные впечатления от наблюдения за активным вулканом. Во время прогулок по острову можно увидеть дымящийся кратер и загадочные вулканические пляжи с черным песком. Остров является популярным среди любителей пейзажей и фото, а также отличным местом для тех, кто хочет почувствовать драму живого вулкана.

Леванцо

Остров, расположенный на западном побережье Сицилии, является идеальным местом для спокойного отдыха. Его гористые пейзажи, уединенные пляжи и отсутствие массового туризма делают его местом для тишины и уединения. Остров также славится древними наскальными рисунками в пещерах, которые можно увидеть во время прогулок по побережью.

Ранее OBOZ.UA сообщал о самых безопасных туристических маршрутах для женщин.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.