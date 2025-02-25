Кокосовый пирог всего из трех ингредиентов: как приготовить

Домашние пироги – это всегда хорошая идея, когда хочется порадовать родных чем-нибудь очень вкусным. Но зачастую на приготовление выпечки у хозяек просто не хватает времени. В таких случаях лучше иметь в запасе рецепты быстрых, простых, но очень вкусных пирогов.

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Нутрициолог с ником yulia delicious recipes в Instagram представила именно такой рецепт кокосового пирога. Он готовится только из трех ингредиентов и получится удачным даже у начинающего.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт.

Кокосовая стружка – 200 гр.

Йогурт или густая сметана – 250 гр.

Способ приготовления

1. Яйца смешиваем с кокосовой стружкой и йогуртом. Тщательно перемешиваем венчиком.

2. Выкладываем в силиконовую форму и равномерно распределяем ложкой, слегка прижимая.

3. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

4. Перед подачей поливаем медом.

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