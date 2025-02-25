В конце февраля этих знаков зодиака ожидает сложное время

В конце февраля наступает время размышлений и подведения итогов. Это переходный момент перед началом весны. В этот период в жизни знаков зодиака произойдет множество изменений. Солнце находится в Рыбах, что улучшает интуицию и усиливает эмоциональные дилеммы.

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Как пишет Ofeminin, Близнецам, Стрельцу и Рыбам сейчас может быть особенно тяжело, поэтому им следует быть осторожными. Что ждёт вас до конца месяца, читайте в гороскопе.

Близнецы

В последнюю неделю февраля вы можете чувствовать себя уставшими и перегруженными повседневными обязанностями. Мысленно может царить хаос, а трудности в общении могут привести к недоразумениям. Близнецам сейчас нужно не принимать импульсивные решения и находить время для отдыха.

Стрелец

Стрелец может ощущать застой, особенно в карьере. Из-за отсутствия желаемых результатов вы можете ощутить разочарование или неуверенность в будущем. Вам нужно проанализировать ситуацию и ждать подходящего момента для действий. Не принимайте необдуманные решения.

Рыбы

Сейчас ваш сезон, однако, вы можете чувствовать себя переполненными эмоциями и собственными ожиданиями. Поскольку ваша чувствительность повысится, вы будете более восприимчивы к стрессу. Рыбам нужно избегать токсических отношений и позаботиться о собственном благополучии.