Вкуснее, чем мясные котлеты: яйца по-шотландски с фаршем и в панировке

Если вам надоели привычные мясные котлеты, тогда приготовьте оригинальное и очень сытное блюдо – фаршированные яйца по-шотландски. Для приготовления вам понадобятся всего лишь вареные яйца и мясной фарш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яиц по-шотландски, с мясным фаршем и в панировке.

Ингредиенты:

5 яиц

500 г фарша говядина-свинина

петрушка и зеленый лук, 1,5 ч.л. соли, по 1/2 ч.л. молотого перца, чеснока и паприки

2 ст.л. соуса

панировка: 1 яйцо, сухари белые, мука

масло для фритюра

Способ приготовления:

1. Яйца кладем сразу в кипящую соленую воду и варим ровно 5 минут, после варки сразу опускаем в очень холодную воду.

2. После почистите, запанируйте в фарш, далее в сухари и яйца.

3. Готовые запанированные яйца готовим во фритюре ровно 5 минут. Если хотите приготовить яйца в мультипечи или духовке, то обязательно их сбрызните/смажьте маслом и запекайте 10 минут при 200 С, для мультипечи будет достаточно 7-8 минут.

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