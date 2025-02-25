Блинчики на гриле: как приготовить по-новому привычное блюдо
Блинчики – это блюдо, которое не только знают, но и очень любят украинцы. Они готовятся на Масленицу, или на каждый день, и качества вкусного и питательного завтрака.
Как приготовить блинчики на гриле, в Instagram показали на странице pan fartuh. Привычное для нас блюдо, приготовленное по-новому, точно понравится всем.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 2 ст.
- Мука – 1 ст.
- Соль
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Колбаса – 200 гр.
- Оливки – 70 гр.
- Помидор – 1 шт.
- Сыр Сулугуни – 120 гр.
- Крем-творог – 200 гр.
Способ приготовления
1. Яйца подсолить и взбить.
2. Смешать со стаканом молока и добавить муку. Размешать, чтобы не осталось комков.
3. Добавить еще стакан молока, возможно не весь, следите за консистенцией теста и размешайте до однородности.
4. Добавить масло и жарить.
5. Колбасу порезать соломкой, оливки пополам, помидор на полукольца, Сулугуни натереть.
6. Блинчик намазать крем-сыром, выложить начинку и тесно замотать.
7. Выпекать на гриле 3-5 минут.
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