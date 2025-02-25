Блинчики на гриле: как приготовить по-новому привычное блюдо

Блинчики – это блюдо, которое не только знают, но и очень любят украинцы. Они готовятся на Масленицу, или на каждый день, и качества вкусного и питательного завтрака.

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Как приготовить блинчики на гриле, в Instagram показали на странице pan fartuh. Привычное для нас блюдо, приготовленное по-новому, точно понравится всем.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Молоко – 2 ст.

Мука – 1 ст.

Соль

Масло растительное – 2 ст.л.

Колбаса – 200 гр.

Оливки – 70 гр.

Помидор – 1 шт.

Сыр Сулугуни – 120 гр.

Крем-творог – 200 гр.

Способ приготовления

1. Яйца подсолить и взбить.

2. Смешать со стаканом молока и добавить муку. Размешать, чтобы не осталось комков.

3. Добавить еще стакан молока, возможно не весь, следите за консистенцией теста и размешайте до однородности.

4. Добавить масло и жарить.

5. Колбасу порезать соломкой, оливки пополам, помидор на полукольца, Сулугуни натереть.

6. Блинчик намазать крем-сыром, выложить начинку и тесно замотать.

7. Выпекать на гриле 3-5 минут.

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